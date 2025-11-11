Українець домагався жінки на лондонському вокзалі: як він це пояснив

Лондон / © Associated Press

Гучний скандал у Британії: 33-річний старший слідчий Нацполіції з Тернополя Андрій Старовойтов вчинив сексуальне насильство в Лондоні. Чоловік, який виїхав з України як батько трьох дітей, отримав «смішне» покарання. Жертва шокована.

Про це повідомляє Daily Mail.

Інцидент стався на станції Лондон Брідж 26 жовтня минулого року. 33-річний Андрій Старовойтов, який отримав притулок у Великій Британії, приєднався до черги в жіночий туалет.

Він підійшов до жінки ззаду і почав її «обмацувати в інтимних місцях» на очах у шокованих пасажирів, серед яких були діти. Жінці вдалося вирватися і зчинити галас.

Інцидент був зафіксований на відео, а нападника затримала поліція.

Як з’ясувало видання, 33-річний Старовойтов — не просто біженець. У себе на батьківщині він був старшим слідчим Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області. Його дружина Ірина — також поліцейська, дільнична.

Старовойтов прибув до Британії близько 18 місяців тому. Він зміг легально виїхати за межі України, попри призовний вік. Народження у пари третьої дитини 2023 року (через десять років після другої) дало йому право на виїзд як багатодітному батьку.

37-річна постраждала заявила в суді, що після нападу почувалася «приниженою, ображеною та зґвалтованою». Жінка була шокована, дізнавшись, що її кривдник — старший офіцер поліції.

«Це безперечно не та поведінка, якої можна очікувати від старшого офіцера поліції чи батька трьох дітей», — заявила вона.

33-річний старший слідчий Нацполіції з Тернополя Андрій Старовойтов / © Daily Mail

Вона також була вражена тим, що напад стався у людному місці на очах у свідків, серед яких був 11-річний хлопчик. Дитина, за словами її матері, була настільки налякана, що «боялася потім зайти в туалет».

Яким було виправдання

Сам Старовойтов у суді виправдовувався тим, що був «смертельно п’яний», оскільки сумував через «загибель друга на передовій». Він стверджував, що майже нічого не пам’ятає.

Суддя призначив Старовойтову покарання у вигляді 12 місяців виправних робіт, 80 годин неоплачуваних робіт та зобов’язав виплатити жертві 500 фунтів стерлінгів компенсації. Його також внесли до Реєстру осіб, які вчинили злочини сексуального характеру, на п’ять років.

«Враховуючи нахабний характер його нападу, я була розчарована і здивована, що покарання виявилося настільки м’яким», — прокоментувала вирок жертва.

Що найцікавіше, попри звинувачення та суд, родині Старовойтова — дружині-поліцейській та трьом дітям — дозволили приєднатися до нього у Великій Британії. Вони прибули три тижні тому в рамках програми возз’єднання родин.

33-річний старший слідчий Нацполіції з Тернополя Андрій Старовойтов / © Daily Mail

