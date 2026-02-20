- Дата публікації
Українець, якого розшукував Інтерпол, попався на крадіжці круасанів
Затриманого на дрібній крадіжці чоловіка в Україні підозрюють в організації незаконного переправлення людей через кордон.
За крадіжку круасанів із супермаркету в словацькому місті Кошице було затримано 23-річного уродженця Закарпаття. На подив місцевої поліції, під час перевірки документів з’ясувалося, що українець перебуває у міжнародному розшуку Інтерполу.
Про це пише словацьке видання Korzar.
Як виявилося, молодика, що приїхав до Словаччини із закарпатського села Білки, в Україні підозрюють в організації незаконного переправлення людей через кордон.
За даними українських правоохоронців, на початку 2022 року закарпатець організував перевезення трьох осіб до кордону з Угорщиною, розраховуючи отримати за це 2000 євро винагороди.
Якби не міжнародний розшук, інцидент із крадіжкою із супермаркету місцева поліція розглядала б як адміністративне правопорушення.
Чоловіка взяли під варту за рішенням крайового суду. Йому загрожує до семи років ув’язнення.
Нагадаємо, у США працівники Імміграційної та митної служби (ICE) затримали 39-річного біженця з України Дмитра Кулика та розпочали процедуру його депортації.