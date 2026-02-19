Поліція Чорногорії / © Reuters

У Чорногорії сталася дорожньо-транспортна пригода за участю громадянина України. Автомобіль BMW під його керуванням зіткнувся з машиною з кортежу прем’єр-міністра. Унаслідок аварії постраждали троє співробітників поліції.

Про це повідомляє місцеве видання RTCG.

Аварія сталася сьогодні близько 16:30 у районі Скрбуша на трасі Матешево–Колашин. За даними поліції, легковий автомобіль BMW з іноземними номерами, за кермом якого перебував 21-річний громадянин України, зіткнувся зі службовим автомобілем супроводу особи, яка перебуває під державною охороною.

За попередньою інформацією, водій BMW рухався з Подгориці до Колашина і на ділянці дороги зі суцільною розміткою виїхав на зустрічну смугу з причин, які наразі встановлюються. Там він зіткнувся з автомобілем супроводу Mercedes, що рухався у протилежному напрямку.

У службовому автомобілі перебували троє поліцейських. Усі вони отримали травми різного ступеня тяжкості та були доставлені до медичних закладів.

У поліції наголосили, що особа, яку супроводжували, на момент ДТП перебувала в іншому автомобілі кортежу й не постраждала.

На місці події працюють прокурор, слідчі та експерти. Рух на цій ділянці дороги тимчасово перекрито до завершення розслідування обставин аварії.

Нагадаємо, раніше у чорногорському місті Цетине сталася стрілянина, унаслідок якої загинуло 12 осіб.