Українець опинився в центрі гучного скандалу у Варшаві: втрутилася поліція

Польська поліція / © pixabay.com

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Польська поліція затримала 57-річного громадянина України, якого підозрюють у незаконному вилові знаменитого сома з озера Балатон у варшавському районі Гоцлав.

Про це повідомляє телеканал Polsat News.

Інцидент, який викликав значний резонанс у Польщі, стався ще 30 травня.

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У соціальних мережах поширили відеозаписи, на яких двоє чоловіків пересуваються озером на водному велосипеді. За словами очевидців, один із них за допомогою вудки виловив сома завдовжки 183 сантиметри, який вважався місцевою легендою та мешкав у водоймі близько двох десятиліть.

За інформацією Polsat News, ця риба була добре відома жителям району та місцевим рибалкам.

Раніше рибалки, які ловили великого сома, традиційно відпускали його назад у водойму через його особливий статус. Однак цього разу рибу помістили до багажника автомобіля та вивезли з місця події.

Очевидці стверджують, що присутні на березі люди намагалися зупинити чоловіків і висловлювали обурення їхніми діями. Втім, за їхніми словами, зауваження були проігноровані.

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Після появи інформації у медіа та соцмережах правоохоронці розпочали перевірку. У 7-му районному управлінні поліції Варшави повідомили про затримання 57-річного громадянина України, який може бути причетний до інциденту.

Наразі обставини події встановлюють слідчі Департаменту карного розшуку. У поліції зазначають, що остаточні висновки робити ще зарано, однак не виключають кількох можливих порушень.

Зокрема, правоохоронці перевіряють версію про браконьєрський вилов риби під час охоронного періоду. У Варшаві заборона на вилов сома діє з 1 січня по 31 травня. Крім того, розслідується можливий факт жорстокого поводження з тваринами через транспортування риби без доступу до води.

Додаткові питання виникли й щодо способу риболовлі. Представники рибальської спільноти звернули увагу, що вилов здійснювався з водного велосипеда, що також може суперечити чинним правилам.

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У разі підтвердження порушень затриманому можуть загрожувати санкції відповідно до польського законодавства.

Нагадаємо, раніше з Польщі до України депортували 25-річного чоловіка, якого звинуватили в порушенні правил дорожнього руху.

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