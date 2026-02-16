Українець ошелешив набором продуктів для біженців у Німеччині (відео)

Продуктовий набір для біженців у Німеччині / © Ігор Стасюк

Український блогер Ігор Стасюк показав вражальний асортимент продуктів, які його родина безкоштовно отримує в німецькій мережі Tafel. Чоловік розповів, що входить до продуктового набору для біженців та які документи потрібні для оформлення допомоги.

Про це блогер повідомив у відео на своєму TikTok-каналі.

Продукти для біженців у Німеччині

Киянин Стасюк після переїзду до Німеччини був вражений набором продуктів, які безкоштовно надають українським біженцям у Tafel — мережі благодійних організацій, що від1993 року підтримує людей у скруті, розподіляючи надлишки якісних продуктів від супермаркетів, пекарень і виробників.

«Знову день Tafel у Німеччині. Подивіться, скільки продуктів видали на три людини — двоє дорослих і дитину. Чесно кажучи, я просто в шоці. Така кількість допомоги, що просто триндець», — розповідає він на початку відео.

За словами Ігоря, родина отримала чималий набір харчів: мандарини, банани, яблука, ананас, полуницю, лохину, помідори, ковбасну нарізку, фарш, йогурт, м’ясо, молоко, джем, салатний напівфабрикат, два види грибів, цвітну капусту, цибулю, моркву, огірки, редис, картоплю, хлібці, а також чипси й заморожені овочі.

Як отримати допомогу від Tafel?

«Для того, щоб отримувати Tafel, ми принесли такі документи: прописка, документи про одержання грошей з Jobcenter або соціальної служби, що ми не забезпечені. Третє — наші закордонні паспорти або документи, оформлені в еміграційній службі. Загалом цього достатньо, щоб отримувати допомогу», — підсумував Ігор.

Нині його родина проживає у Бад-Швартау.

До слова, у Німеччині партія ХСС ініціює посилення міграційних правил, що передбачає повернення придатних до служби українських чоловіків додому для захисту країни. Пропозиція також вимагає від біженців, які прибули після квітня 2025 року, оплачувати своє перебування власним коштом. Крім того, політики закликають до масштабних депортацій 2026 року для мігрантів із Сирії та Афганістану, вважаючи, що підстави для їхнього захисту вичерпані.