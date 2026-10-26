Українець перелетів кордон із Молдовою на мотопараплані: що сталося далі

Громадянин України незаконно перетнув кордон із Молдовою / © Служба інформації і безпеки Молдови

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Громадянин України незаконно мперетнув кордон із Молдовою на мотопараплані. Після затримання він звернувся до молдовської влади з проханням надати йому притулок.

Про інцидент 26 жовтня повідомили Міністерство оборони та Прикордонна поліція Молдови.

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Мотопараплан. / © Поліція Молдови у Telegram

Центр повітряних операцій Національної армії зафіксував літальний апарат, який увійшов у повітряний простір країни з території України. За даними молдовського Міноборони, мотопараплан залетів до Молдови о 13:13 з боку Чернівецької області, а о 13:32 його виявили неподалік села Ларга Бричанського району.

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Перед цим українські прикордонники повідомили молдовських колег про людину, яка незаконно перетинала кордон у напрямку Чернівці — Ларга.

Молдовські правоохоронці розпочали пошуки та приблизно за два кілометри від державного кордону виявили громадянина України, який використовував моторний літальний апарат типу параплана.

Під час перевірки чоловік звернувся з проханням про надання притулку на території Молдови.

Прикордонна поліція країни продовжує розслідування незаконного перетину державного кордону та з’ясовує всі обставини інциденту.

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Українці вже намагалися потрапити до Молдови через Дністер

Раніше схожий інцидент стався 15 жовтня біля молдовського села Голошниця. Тоді громадянин України намагався переплисти Дністер, а двоє українських прикордонників під час переслідування випадково опинилися на території Молдови.

У ДПСУ пояснили, що човен прикордонного наряду вийшов із ладу, після чого через мілководдя його прибило до молдовського берега. Після з’ясування обставин військових повернули до України, а в Молдові через інцидент відкрили кримінальне провадження.

Чоловік, якого переслідували прикордонники, залишився в Молдові та згодом попросив там притулку. В Україні прикордонників, причетних до інциденту, усунули від охорони державного кордону.

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