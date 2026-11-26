Поліція Польщі / © Associated Press

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У Варшаві 22-річний українець дістав тяжкі опіки внаслідок самопідпалу поблизу Міністерства культури, навпроти Президентського палацу.

Про це повідомляє Fakt.

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Інцидент стався 25 листопада близько 17:00. На допомогу чоловікові прийшли перехожі та співробітники охорони, які загасили вогонь.

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Кореспондентці ТСН у МЗС України повідомили, що співробітники консульського відділу посольства України в Республіці Польща встановили контакт із польською поліцією. За отриманою інформацією, постраждалий, з високим ступенем імовірності, є громадянином України. Наразі польська сторона здійснює заходи для остаточного підтвердження його особи.

Крім того, посольство встановило контакт із матір’ю постраждалого та надаватиме їй необхідне сприяння.

Водночас українське громадянство чоловіка підтвердив сенатор Гжегож Схетина, посилаючись на інформацію польського Міністерства внутрішніх справ. За його даними, постраждалий також має карту поляка.

«Він у дуже тяжкому стані. Рятувальну операцію розпочали дуже швидко завдяки тому, що зовсім поруч перебувала бригада екстреної медичної допомоги. Ситуація трагічна й дуже серйозна», — сказав Схетина у коментарі для медіа.

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Ставлення до українців у Польщі — останні новини

Ставлення до українців у Польщі останнім часом залишається складним — люди дедалі частіше фіксують суспільне напруження, зміну правил допомоги та резонансні інциденти.

Зокрема, у польському місті Бидгощ група місцевих жителів напала на двох українських підлітків. Інцидент стався увечері 21 листопада на території торговельного центру. Як повідомили правоохоронці, поліція отримала заяву про образи на національному ґрунті щодо 15-річної громадянки України та хлопця, який її супроводжував.

У Легниці 26-річну жінку обвинувачують у нападі на шістьох українських дітей, образах через національність і у підтримці агресії Росії. Їй загрожує до п’яти років ув’язнення.

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