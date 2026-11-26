Магазин / © pixabay.com

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Українець Роман у місцевому супермаркеті Швеції показав, який набір продуктів можна придбати за оплату двох годин низькокваліфікованої праці.

Про це Роман поділився у своєму блозі.

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Що можна придбати у Швеції за 350 крон

Чоловік вирушив до популярного магазину Willys, щоб на власному прикладі показати, на скільки продуктів вистачає двогодинного заробітку.

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«Близько 350 крон — саме стільки у Швеції заробляє звичайний працівник на низькокваліфікованій роботі за дві години свого часу», — розпочав своє відео Роман.

На ці гроші українець купив у магазині Willys багет, свіжоспечений хлібчик та пів кілограма сиру брі. З овочів і фруктів він обрав капусту, два броколі, 600 грамів червоного перцю паприка, в’язку бананів і пів кілограма винограду.

Українець показав продуктовий кошик на 350 крон / © скриншот

Також до кошика увійшли три невеликі банки кукурудзи й літрова банка оливок — звичайних та зелених, фаршированих креветками.

Українець показав продуктовий кошик на 350 крон / © скриншот

Крім продуктів, чоловік також узяв невеликий букетик. Показавши всі покупки, він підсумував результати походу до магазину.

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Українець показав продуктовий кошик на 350 крон / © скриншот

Українець показав продуктовий кошик на 350 крон / © скриншот

«Все, пакет порожній. Ось стільки продуктів можна купити за дві години робочого часу у Швеції», — наголосив українець.

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