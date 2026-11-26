- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 174
- Час на прочитання
- 2 хв
Українець показав, що можна купити у Швеції за 2 години роботи: що потрапило до кошика (відео)
Українець сходив до супермаркету у Швеції та показав, що можна купити за дві години заробітку.
Українець Роман у місцевому супермаркеті Швеції показав, який набір продуктів можна придбати за оплату двох годин низькокваліфікованої праці.
Про це Роман поділився у своєму блозі.
Що можна придбати у Швеції за 350 крон
Чоловік вирушив до популярного магазину Willys, щоб на власному прикладі показати, на скільки продуктів вистачає двогодинного заробітку.
«Близько 350 крон — саме стільки у Швеції заробляє звичайний працівник на низькокваліфікованій роботі за дві години свого часу», — розпочав своє відео Роман.
На ці гроші українець купив у магазині Willys багет, свіжоспечений хлібчик та пів кілограма сиру брі. З овочів і фруктів він обрав капусту, два броколі, 600 грамів червоного перцю паприка, в’язку бананів і пів кілограма винограду.
Також до кошика увійшли три невеликі банки кукурудзи й літрова банка оливок — звичайних та зелених, фаршированих креветками.
Крім продуктів, чоловік також узяв невеликий букетик. Показавши всі покупки, він підсумував результати походу до магазину.
«Все, пакет порожній. Ось стільки продуктів можна купити за дві години робочого часу у Швеції», — наголосив українець.
Українці за кордоном — останні новини
Нагадаємо, українка, яка живе в Німеччині, показала, які продукти можна придбати в супермаркеті Lidl за 3 євро.
А українка, котра проживає в Німеччині, розповіла про приховані витрати та суворі закони, які змушують платити тисячі євро за утримання звичайного домашнього песика.
Також українка Юлія розповіла про переваги життя в Албанії. Серед головних плюсів життя у цій балканській країні вона виокремила сонячну погоду та порівняно доступні повсякденні витрати.