Українець став жертвою нападу з ножем через національність: подробиці

Німецька поліція розслідує напад на українця через національну ненависть

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У Берліні 51-річний українець отримав серйозне ножове поранення, ймовірно, через свою національність та використання української мови. Інцидент стався у парку, коли двоє невідомих напали на чоловіка.

Про це повідомила поліція Берліна в соціальній мережі X.

Як стало відомо, 51-річний чоловік давав команди своєму собаці українською мовою, коли до нього підійшли двоє невідомих. Коли він відповів, що є українцем, один із нападників завдав йому удару ножем у живіт.

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Постраждалого було госпіталізовано. За інформацією поліції, його життю нічого не загрожує. Двоє невідомих нападників втекли з місця події.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом нападу. Мотиви злочину наразі встановлюються, однак попередня інформація вказує на те, що інцидент міг бути пов’язаний з мовою та національністю жертви.

Нагадаємо, у Франції учень середньої школи вбив працівницю закладу. У місті Ножан на північному сході Франції 15-річний хлопець напав із ножем на 31-річну шкільну помічницю, яка перевіряла рюкзаки дітей на вході у школу.