Українець у Польщі зізнався у вбивстві священника: йому загрожує довічне

Українець у Польщі зізнався у вбивстві священника, Фото: WP

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Два тижні тому громадянин України влаштував у Польщі жорстоку різанину. 31-річний Ігор М. підозрюється у вбивстві священника, а також у замаху на вбивство та спричинення тяжких тілесних ушкоджень, і йому може загрожувати довічне. Стало відомо, що підозрюваний визнав свою провину.

Про це повідомляють Wiadomosci WP.

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Різанина в монастирі Польщі: українець визнав провину

31-річний громадянин України Ігор М., якого підозрюють у жорстокому вбивстві священника та замаху на життя ще чотирьох осіб у Ярославі, постав перед слідчими після висновку судово-психіaтричної експертизи.

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Під час офіційного допиту чоловік повністю визнав провину у скоєному злочині, але відмовився давати детальні свідчення. Тепер йому загрожує найсуворіше покарання — довічне позбавлення волі.

Речниця Окружної прокуратури в Перемишлі Малгожата Тацюх-Курасевич повідомила, що в середу фахівці надали офіційний висновок, який дав правоохоронцям зелене світло для проведення процесуальних дій із затриманим.

Після цього прокурор висунув підозрюваному обвинувачення.

«Прокурор офіційно висунув обвинувачення Ігорю М. і допитав його в присутності присяжного перекладача та призначеного судом захисника. Ігор М. визнав інкриміновані йому правопорушення та скористався правом відмовитися від надання пояснень», — повідомила речниця Окружної прокуратури.

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Слідчі дії вдалося провести лише після того, як у вівторок, 6 жовтня, прокурор утретє звернувся до медичних експертів для оцінки психофізичного стану підозрюваного.

Попередні експертизи, які проводилися наприкінці вересня та на початку жовтня, фіксували в чоловіка гострі психотичні розлади та повну відсутність логічного контакту. Саме через це правоохоронці тривалий час не мали змоги залучити його до процесуальних процедур.

Нинішній висновок психіатрів стосувався виключно здатності Ігоря М. брати участь у слідчих діях. Питання про те, чи усвідомлював він свої дії та чи був осудним безпосередньо в момент нападу, фахівці оцінюватимуть під час окремої експертизи.

За даними слідства, чоловік з ножем у руках напав на священника Станіслава Збойновича, завдавши йому численних ударів, від яких той помер на місці. Окрім цього, правоохоронці інкримінують чоловікові спробу вбивства ще чотирьох людей: Кшиштофа Г., священників Марка Пеньковського та Адріана Мантикевича, а також Еви С.

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Постраждалі дістали серйозні поранення, зокрема, тяжкі тілесні ушкодження. На сьогодні стан двох найтяжчих поранених чоловіків, які перебувають у лікарні Ярослава, стабілізувався.

Нападник перебуває під тримісячним арештом у спеціалізованому відділенні судової психіатрії з посиленими заходами безпеки.

Різанина в монастирі у Польщі: що передувало

Нагадаємо, у четвер, 24 вересня, у польському місті Ярослав 31-річний громадянин України вчинив збройний напад на території бенедиктинського абатства. Унаслідок різанини загинув отець Станіслав, який намагався зупинити нападника, а ще четверо людей дістали поранення. Один із ксьондзів перебуває у критичному стані.

Злочин стався близько 9:30 ранку в Центрі формування християнської культури. Нападник проник до абатства, взяв ніж з місцевої кухні й після словесної агресії почав завдавати ударів людям у приміщенні кафе та монастиря. Чоловіка негайно затримали на території комплексу.

За даними слідства, уночі напередодні він в’їхав до Польщі з Німеччини та прямував до пункту пропуску «Корчова», проте кордон не перетнув; мотиви його дій та спосіб потрапляння до абатства наразі з’ясовують. У затриманого взяли кров для перевірки на вміст алкоголю та наркотиків.

Інцидент викликав обурення серед місцевих жителів, які нагадали про допомогу українським біженцям у цьому центрі з початку повномасштабної війни. На напад відреагувало керівництво обох держав: президент України Володимир Зеленський і Посольство України засудили злочин, висловили співчуття та закликали до притягнення винного до відповідальності.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, президент Кароль Навроцький та інші польські політики заявили про необхідність швидкого розслідування й найсуворішого покарання для нападника за польськими законами.

Наступного дня стало відомо, що прокуратура висунула офіційні обвинувачення 31-річному громадянину України Ігорю М. Підозрюваний перебуває під вартою. Йому «світить» довічне позбавлення волі.

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