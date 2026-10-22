Українець в Німеччині взявся шпигувати за обʼєктами НАТО на замовлення Кремля: деталі

українець підозрюється у шпигунстві / © pixabay.com

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У Німеччині затримали громадянина України, якого підозрюють у зборі розвідувальної інформації про військові об’єкти НАТО та німецьку оборонну промисловість на користь Росії.

Про це повідомила Федеральна прокуратура Німеччини.

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У чому підозрюють українця

Чоловіка затримали сьогодні, 22 жовтня, в районі Одер-Шпрее у федеральній землі Бранденбург. Ордер на його арешт видали 15 жовтня. За даними слідства, Вадим Й. щонайпізніше з липня 2025 року підтримував зв’язок із російською розвідкою через посередника.

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За версією правоохоронців, чоловік збирав у Німеччині інформацію військового значення. Зокрема, його цікавили дані про виробництво бронетехніки, боєприпасів і вибухових речовин, а також про військовослужбовців та об’єкти, пов’язані із захистом східного флангу НАТО.

«Частина цих відомостей була загальнодоступною, а іншу обвинувачений цілеспрямовано отримував від осіб, пов’язаних з європейською оборонною галуззю», — повідомила Федеральна прокуратура Німеччини.

Як повідомляє LRT із посиланням на Der Spiegel, чоловік також цікавився 45-ю танковою бригадою Бундесверу. Цей підрозділ планують повністю розгорнути в Литві у 2027 році, щоб посилити оборону східного флангу НАТО.

Що відомо про розслідування та арешт українця

Затримання провели співробітники Федерального управління кримінальної поліції Німеччини на підставі інформації, отриманої від Федерального відомства з охорони конституції — внутрішньої розвідувальної служби країни.

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«23 жовтня підозрюваного доставлять до слідчого судді Федерального верховного суду, який оголосить йому постанову про затримання та прийме рішення про попереднє ув’язнення», — зазначили в прокуратурі.

Наразі йдеться лише про підозру, а не про доведену вину. Подальше рішення щодо запобіжного заходу має ухвалити суд.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про затримання у Польщі 21-річного студента з України Ярослава Ф., якого підозрюють у підготовці нападу на випадкового перехожого в рамках інтернет-челенджу «Кривава п’ятниця». За даними прокуратури, він вихваляв злочини на расовому ґрунті, нібито придбав три ножі та схиляв іншого студента до подібних дій.

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