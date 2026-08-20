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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Українець заклав вибухівку під авто зброяра та втік до Польщі: як його виявили

У Польщі заарештували українця, який намагався підірвати посадовця оборонпрому.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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У Варшаві схопили українця, який намагався підірвати топпосадовця оборонки в Ірпені

У Варшаві схопили українця, який намагався підірвати топпосадовця оборонки в Ірпені

У Варшаві затримали 63-річного громадянина України, який втік до Польщі після того, як здійснив замах на вбивство представника української збройової промисловості в Ірпені.

Про це повідомляють RMF24 і Wiadomosci WP.

За словами польських правоохоронців, підозрюваний підклав саморобний вибуховий пристрій під авто посадовця української оборонної промисловості в Ірпені на Київщині. Про кого саме йдеться, поляки не уточнюють.

Вибухівку планували привести в дію дистанційно за допомогою мобільного телефону. Однак пристрій не спрацював через технічну несправність.

Після невдалого замаху Сергій П. втік до Польщі. Правоохоронці встановили його місцезнаходження та затримали у Варшаві. Провести операцію вдалося завдяки співпраці польських правоохоронців із партнерськими службами України.

Наступного дня після арешту чоловікові було пред’явлено звинувачення у замаху на вбивство. Чоловіка затримали на три місяці. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що російський кілер у Варшаві мав ліквідувати відомого українського артиста.

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