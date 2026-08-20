- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 265
- Час на прочитання
- 1 хв
Українець заклав вибухівку під авто зброяра та втік до Польщі: як його виявили
У Польщі заарештували українця, який намагався підірвати посадовця оборонпрому.
У Варшаві затримали 63-річного громадянина України, який втік до Польщі після того, як здійснив замах на вбивство представника української збройової промисловості в Ірпені.
Про це повідомляють RMF24 і Wiadomosci WP.
За словами польських правоохоронців, підозрюваний підклав саморобний вибуховий пристрій під авто посадовця української оборонної промисловості в Ірпені на Київщині. Про кого саме йдеться, поляки не уточнюють.
Вибухівку планували привести в дію дистанційно за допомогою мобільного телефону. Однак пристрій не спрацював через технічну несправність.
Після невдалого замаху Сергій П. втік до Польщі. Правоохоронці встановили його місцезнаходження та затримали у Варшаві. Провести операцію вдалося завдяки співпраці польських правоохоронців із партнерськими службами України.
Наступного дня після арешту чоловікові було пред’явлено звинувачення у замаху на вбивство. Чоловіка затримали на три місяці. Йому загрожує довічне ув’язнення.
Раніше повідомлялося, що російський кілер у Варшаві мав ліквідувати відомого українського артиста.