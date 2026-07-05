Україні більше не потрібні Taurus?: міністр оборони Німеччини зробив гучну заяву

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус / © Associated Press

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна більше не має такої гострої потреби в німецьких крилатих ракетах Taurus, оскільки вже успішно застосовує власні далекобійні безпілотники для ударів по стратегічних об’єктах на території Росії.

Про це йшлося в інтерв’ю Пісторіуса для Bild.

За його словами, українські сили демонструють ефективність ураження важливих цілей далеко в тилу противника.

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Він зазначив, що українські дрони вже регулярно завдають ударів по російських нафтопереробних об’єктах, нафтобазах та військовій логістиці в глибині території РФ.

На думку глави Міноборони Німеччини, розвиток власних ударних безпілотних систем дозволив Україні значно посилити свої далекобійні можливості, тому питання передачі ракет Taurus вже не є таким критичним, як раніше.

«Ситуація ще ніколи не виглядала так добре, як зараз. На полі бою рухів майже немає. Іноді кілька кілометрів в один бік, іноді — в інший, але завжди з неймовірними втратами для російських збройних сил. І найголовніше, що Україні дедалі частіше вдається вражати цілі на території Росії, тим самим знищуючи нафтопереробні заводи та військову логістику», — сказав Пісторіус.

Ракети Taurus KEPD 350: що відомо

Ракети Taurus KEPD 350 мають дальність польоту понад 500 км і тривалий час залишаються предметом дискусій у Німеччині. Попередній уряд на чолі з канцлером Олафом Шольцом неодноразово відмовлявся передавати їх Україні, побоюючись можливої ескалації війни.

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Водночас українська сторона продовжує активно розвивати власне виробництво далекобійних дронів, які вже неодноразово використовувалися для атак по військових та енергетичних об’єктах на території Росії.

Також нагадаємо, що в України будуть нові далекобійні ракети.

Концерни Destinus і Rheinmetall прискорюють розробку нової ракети RUTA Block 3.

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