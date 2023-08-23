"Україні може бути непросто на тлі "небезпечних голосів": Зеленський прокоментував майбутні вибори у США

Президентські вибори у США можуть позначитися на підтримці України, але наша держава зробить усе, щоб незалежно від результатів голосування допомога від Штатів не зменшувалась.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський під час третього саміту Кримської платформи.

"Авжеж, у вас буде дуже складний рік. Рік електоральних змагань, рік виборів. Це, безумовно, буде мати вплив на підтримку України. Безумовно, це може вплинути як позитивно, так і негативно. Ми зі свого боку будемо робити все можливе, щоб підтримка Сполучених Штатів не спадала. Ми віддаємо весь свій час, свою енергію, щоб постійно працювати зі США", - повідомив Зеленський.

За його словами, поки Україні не потрібно переконувати західних партнерів у необхідності її подальшої підтримки завдяки діям Збройних Сил, а конкретно зі США українська сторона перебуває в постійному діалозі.

Зеленський зазначив, що країні може бути непросто на тлі "небезпечних голосів", які звучать у Конгресі США.

Водночас президент вказав на двопартійну підтримку України у Конгресі США, у Білому домі та в американському суспільстві.

Також президент України Зеленський заявив про свої помилки під час війни.

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