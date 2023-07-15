Україні не потрібне НАТО після перемоги над Росією — грузинський прем’єр

Очільник грузинського уряду вважає, що його країна отримала урок від саміту Північноатлантичного у Вільнюсі.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, коментуючи саміт НАТО у Вільнюсі, заявив, що НАТО не робить дієвих кроків щодо вступу України в Альянс. За його словами, Грузія повинна винести з цього урок для себе.

Заяву очільника грузинського уряду цитує SOVA.

“Ми почули прямі заяви про те, що Україна не зможе стати членом НАТО, допоки не переможе Росію. І я маю питання, якщо Україна перемогла Росію, то навіщо їй членство в НАТО?” - здивувався Гарібашвілі.

Грузинський прем’єр бачить суперечність у тому, що НАТО, з одного боку, готове гарантувати безпеку будь-якої суверенної, незалежної держави, а з іншого - заявляє, що Україна не готова стати членом НАТО, доки вона воює з Росією.

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“Вони [лідери західних країн] не можуть допустити третю світову війну, тобто НАТО і весь західний світ не можуть вступити у прямий конфлікт, військове протистояння з Росією”, - заявив Гарібашвілі.

Нагадаємо, 12 липня у Вільнюсі закінчився дводенний саміт НАТО, під час якого союзники Альянсу озвучили свою готовність надати всебічну допомогу Україні. Серед країн, які направлять озброєння — Велика Британія, Німеччина, Данія, Австралія, Франція.

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