Україні потрібні ракети Patriot: чи готова Польща поділитися запасами – Сікорський

Patriot / © Getty Images

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Польща не має запасів ракет-перехоплювачів Patriot, які могла б передати Україні.

Про це глава польської дипломатії Радослав Сікорський заявив в інтерв’ю PAP.

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Він визнав, що ситуація з такими ракетами стає дедалі складнішою.

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«Після атак на Іран дефіцит ракет-перехоплювачів збільшився, і Росія виробляє більше ракет, ніж у нас засобів ураження для їх нейтралізації. Це реальна проблема», — сказав Сікорський.

За його словами, частина країн НАТО ще має відповідні ресурси, однак Польща до них не належить.

«Ми можемо лише приєднатися до закликів до країн, які мають ракети Patriot, поділитися ними з Україною», — додав він.

У Варшаві знову заговорили про російські активи

Говорячи про фінансування України, Сікорський нагадав, що кредит ЄС на 90 млрд євро ще не вичерпаний, а перекази допомоги тривають. Водночас він вважає, що Євросоюзу все одно доведеться повернутися до питання заморожених активів Центрального банку Росії.

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«Я б не розраховував на угоду до зими, але Європейська комісія працює над креативними рішеннями, щоб Бельгія була впевнена, що її не залишать наодинці з ризиком російських претензій», — заявив міністр.

Окремо Сікорський повідомив, що наступного місяця в Польщі відбудуться навчання так званої «коаліції добровольців». Їх він назвав внеском Варшави у підготовку механізмів, які можуть знадобитися після можливого припинення вогню або мирної угоди.

Україні критично бракує ракет для Patriot

Раніше повідомлялося, що запаси ракет-перехоплювачів Patriot в Україні скоротилися до критичного рівня. Один з українських посадовців розповідав, що станом на 7 жовтня залишалося десять ракет, частину з яких згодом використали під час російських атак.

Водночас, за даними Kyiv Independent, значна партія перехоплювачів, уже оплачена союзниками України, досі очікує на погодження міністра оборони США Піта Гегсета. Українські джерела видання припускали, що затримка може мати політичний характер.

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На тлі дефіциту Київ може активніше звертатися до інших європейських партнерів. Експерт Валерій Боровик зазначав, що запаси ракет PAC-2 та PAC-3 є, зокрема, в Іспанії та Греції, а частина цих боєприпасів наближається до завершення терміну зберігання. За його словами, Україна могла б домовлятися про їх тимчасову передачу з подальшим поверненням після виконання власних замовлень.

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