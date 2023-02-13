Україні потрібні танки, артилерія, винищувачі: очільник Мюнхенської конференції закликав надати літаки

Голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен закликав надати Україні винищувачі F-16.

Про це йшлося в інтерв'ю Гойсґена DW.

За його словами, потрібно орієнтуватися на реальні потреби України на фронті замість того, щоб вигадуватим будь-які обмеження.

"Замість того, щоб проводити "червоні лінії", думаю, варто звернути увагу на те, що необхідно", - сказав він.

Із посиланням на думки військових експертів, які кажуть, що ЗСУ потрібна комбінація декількох видів озброєння з танків, артилерії та винищувачів, Гойсґен каже, що літаки "особливо важливі, адже допоможуть захистити повітряний простір України".

На думку дипломата, Захід починає втомлюватися від теми з приводу військової допомоги Україні.

"Тут потрібно проявити лідерство й донести до суспільства, що в разі перемоги в цій війні лідера РФ Володимира Путіна наступними мішенями стануть інші країни. Зокрема, Молдова. Запитайте у країн Балтії - вони очікують, що Путін у разі його успіху розгорне війська в їхній бік. Тому ми повинні бути твердими, ми повинні продовжувати підтримувати Україну", - сказав Гойсґен.

Додамо, прем'єр Польщі зауважив, що Україна не переможе Росію без солідарності Заходу.

Також стало відомо, що Варшава може надати Україні бойові літаки F-16 чи МіГ-29. Це можливо лише в межах НАТО чи вужчої коаліції.

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