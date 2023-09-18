Україні потрібно було "віддати" РФ свої території: Трамп зробив скандальну заяву про війну

Колишній президент США Дональд Трамп знову заговорив про війну в Україні та потрапив у скандал. Він заявив, що Україні потрібно було укласти угоду із Росією та "віддати" їй деякі території.

Таку заяву він озвучив в інтерв'ю Nbc News.

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Також він додав, що якби він був президентом, то домовився б із Україною та Росією про "справедливу та чесну угоду для всіх", відповідно до якої Путін нібито б "не хотів" захопити більше українських територій.

"Були певні частини, Крим та інші частини країни, де багато людей очікували, що це може статися. Ви могли укласти угоду. Тож вони могли укласти угоду там, де зараз є менша територія, ніж уже захопила Росією, чесно кажучи. І ви могли укласти угоду, тоді б ніхто не загинув. У них була б угода. У них була б країна Україна", - заявив цинічно Трамп.

Далі він продовжив говорити тези російської пропаганди. Зокрема, що начебто про "війну в Україні не згадують у новинах", що означає, що "Україна програє", а також про "провальний весняний контрнаступ".

"Весняний наступ так і не відбувся. Українського весняного наступу так і не відбулося, бо зустріли стіною зброї та бомб", - без всякого сорому заявив він.

Нагадаємо, що Трамп отримав похвалу від Путіна та дуже зрадів цьому. Йдеться про його заяву, що він має "бажання завершити війну в Україні за 24 години".

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