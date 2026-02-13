Україні потрібно дати "Томагавк" — соратник Трампа

Ракети Томагавк / © Getty Images

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем виступив із закликом суттєво посилити військову підтримку Києва. Під час Мюнхенської безпекової конференції він заявив про необхідність надання Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk.

Ця заява пролунала під час дискусійної панелі «Аналіз стану Росії».

Грем окреслив свою позицію щодо інструментів, які необхідні Україні для перемоги. На його переконання, надання потужної далекобійної зброї здатне кардинально змінити розклад сил у війні.

«Я хочу, щоб Україна отримала Томагавки», — заявив сенатор.

Політик пояснив, що постачання цих ракет має конкретну стратегічну мету. Йдеться не лише про посилення оборони, а й про можливість завдавати ударів по критично важливих об’єктах у глибокому тилу ворога. Грем наголосив, що ЗСУ мають отримати можливість нищити виробничі потужності країни-агресорки.

«Я хочу, щоб США постачали Томагавки, щоб вражати інфраструктуру, на яку Путін розраховує для будівництва дронів та всього іншого. Тож я хочу змінити військову ситуацію», — підкреслив республіканець.

Нагадаємо, раніше колишній посол США в Україні Вільям Тейлор в інтерв’ю заявляв, що Міністерство оборони США було готове до постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk, однак остаточне рішення не було ухвалене на найвищому рівні.

За його словами, Пентагон повністю підготувався до можливого рішення президента щодо передавання цієї зброї Києву. Водночас президент США Дональд Трамп зрештою не санкціонував постачання.

Тейлор наголошував, що сама можливість передання Tomahawk залишалася предметом обговорення. На його думку, такі ракети мали б не лише військове, а й політичне значення — як інструмент додаткового тиску на Кремль, навіть якщо вони не стали б вирішальним чинником у війні.