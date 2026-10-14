Україні варто бути готовою до подальшого посилення тиску з боку США: дипломат назвав мету Трампа

Трамп тисне на Україну через удари по НПЗ РФ / © ТСН

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Україні варто готуватися до посилення тиску з боку США з вимогою припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Водночас Києву необхідно шукати інші способи впливу на енергетичну та логістичну інфраструктуру РФ. Такий тиск може бути частиною ширшого пакета домовленостей про закінчення війни.

Про це заявив колишній міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв’ю NV.

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За його словами, тиск на Україну з вимогою припинити атаки по російських НПЗ є свідомою політикою американської адміністрації. Пристайко припускає, що не всі американські військові та їхні європейські колеги особисто підтримують таку позицію, однак виконують рішення керівництва.

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«Абсолютно впевнений, що це не просто могло, а це і було. Можливо, не всі військові, які телефонували нашим і європейським військовим, поділяють [цю позицію] у душі, але вони виконують вказівку своєї адміністрації, яка ухвалила рішення, що на Україну треба тиснути», — зазначив він.

Дипломат застеріг, що без розуміння логіки американського тиску ситуація може погіршуватися, а погрози Вашингтона — переходити в практичні дії.

«Якщо ми не будемо цей тиск розуміти, вони будуть накручувати цю проблему далі, включано з реальним виконанням своїх погроз. До цього просто треба бути готовими», — наголосив він.

Водночас Пристайко зауважив, що політика США може змінитися після виборів, і Україна згодом може зіткнутися з іншою позицією Вашингтона.

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Чому удари по НПЗ можуть бути частиною ширшої угоди

Пристайко також вважає правдоподібною інформацію про підготовку комплексного пакету мирних домовленостей. За його словами, він може передбачати не лише припинення бойових дій, а й відновлення України, гарантії безпеки та економічну інтеграцію.

Дипломат пояснив, що для погодження потенційної угоди обидві сторони мають отримати певні аргументи на її користь. Саме тому вимоги до України, зокрема щодо ударів по російських НПЗ, можуть розглядатися в контексті ширших домовленостей.

«Американці ж не ідіоти, розумієте? Вони ж розуміють, що ми не можемо проковтнути таку угоду на порожньому місці, просто серед білого дня. Нам треба запаковувати у щось, як і росіянам», — сказав він.

Пристайко додав, що для досягнення домовленостей необхідно враховувати інтереси обох сторін.

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На думку колишнього голови МЗС, Вашингтон помиляється, якщо вважає, що Росію можна схилити до миру лише завдяки економічним вигодам. За його словами, цілі Кремля значно ширші.

Тим часом у Росії зростає невдоволення через плани експортувати дизельне пальне до США на тлі внутрішнього дефіциту та високих цін.

А у Кремлі намагаються переконати населення, що нова угода не погіршить ситуацію на російському паливному ринку.

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