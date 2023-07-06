Республіканець Пенс пояснив, чому США важливо підтримувати Україну

Якщо Росія здобуде перемогу у війні, боротися з нею доведеться американським солдатам.

Напередодні республіканець Майк Пенс приїхав до України та поспілкувався з Володимиром Зеленським. Він переконаний, що треба говорити правду про воєнні злочини, які продовжують відбуватися в Україні.

Про це кандидат у президенти США розповів в інтерв'ю Г'ю Г'юіту.

Українці воюють проти справжнього зла

Зокрема, політик відвідав Бучу на Київщині, яка чи не найбільше постраждала від ворожої окупації в перші тижні війни. Він пригадав жахливі розстріли українських жінок, чоловіків і дітей, яких просто залишали гнити на тротуарах. Ба більше, окупанти спершу дозволяли родичам забирати тіла своїх близьких, а потім – цинічно розстрілювали їх самих.

"Те, що відбувається в Україні, це не просто війна, це зло", – наголосив Пенс.

На думку кандидата, в національних інтересах США надати українським військовим належну підтримку, щоб вони остаточно вибили росіян. Він додав, що російський президент зараз стикається з глибоким розколом всередині своєї країни та своїх Збройних сил.

"Я не сумніваюся, що якби Володимир Путін захопив Україну, пройшло б зовсім небагато часу, і російські військові перетнули б кордон, де нам довелося б відправляти наших воїнів, щоб боротися проти них", – запевнив республіканець.

Зараз українці протистоять російській агресії на власній землі. Саме тому, підкреслив Пенс, потрібно надати ЗСУ всі необхідні засоби для боротьби, щоб американським чоловікам і жінкам не доводилося воювати з цим злом наступними.

Зауважимо, 27 червня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Загальна сума – 500 мільйонів доларів. Відомо, що до нього увійдуть 30 БМП Bradley, 25 БТР Stryker, боєприпаси для HIMARS, Patriot тощо.

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