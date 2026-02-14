Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредріксен / © Associated Press

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен закликала дозволити Україні завдавати далекобійних ударів углиб території Росії, оскільки Москва розуміє тільки мову сили.

Про це лідерка європейської країни заявила під час дискусії про зміцнення основ трансатлантичної безпеки на Мюнхенській безпековій конференції.

За її словами, якби Путін справді прагнув миру, він би не став знищувати українську енергоінфраструктуру в той час, як температура повітря в Києві нижча за 25 градусів морозу.

Данська прем’єрка вважає, що Росія не збирається змінюватись і «розуміє виключно мову сили».

Головною перешкодою у примусі Росії до миру Фредеріксен назвала встановлені Заходом обмеження щодо застосування далекобійних озброєнь.

«Для України досі діють „червоні лінії“ на використання зброї. Не можна виграти війну, зв’язавши одну руку за спиною», — заявила прем’єр-міністерка Данії.

За її словами, дискусії щодо дозволів на використання Україною західної зброї досі тривають, але рішень так і немає.

Фредріксен наголосила, що протягом останніх трьох років вона ставить питання партнерам: чому Україні не надають зброю, яку вона потребує, та системи протиповітряної оборони, але відповіді не отримує.

Нагадаємо, премію імені Евальда фон Клейста, яку організатори Мюнхенської конференції з безпеки щорічно вручають за внесок у міжнародне співробітництво та вирішення конфліктів, цього року було присуджено українському народу. Українців нагороджено «за мужність, самопожертву та непохитну рішучість захищати свою свободу та свободу всієї Європи».