Українка без необхідного спорядження застрягла у польських Татрах: її рятували гелікоптером

Українка без необхідного спорядження застрягла у польських Татрах: її рятували гелікоптером

Єдине, за що поляки похвалили українку — це за яскраво-рожеву куртку, яку добре можна було бачити здалеку.

У польських Татрах застрягла українка, яка без належної підготовки і спорядження піднялася високо в гори. Жінка знехтувала попередженнями місцевих синоптиків про складні погодні умови.

Про це інформує RMF24.

Туристка відправилася маршрутом уздовж словацького кордону поблизу двотисячника Каспрів верх. Вона застрягла біля вершини Горишкова Чуба.

За словами польських рятувальників, у жінки не було ні спеціального взуття для зимового походу у гори, ні льодоруба. Через складні умови повернутися назад туристка не змогла. З обох боків від неї були стрімкі схили, де лавина могла скотитися у будь-який момент.

Єдине, за що поляки похвалили українку — це за яскраво-рожеву куртку, яку добре можна було бачити здалеку. Саме цей одяг допоміг швидко розшукати жінку. Рятувальники забрали українку на гелікоптері.

Раніше повіломлялося, що під час сходження лавини у словацьких Татрах загинуло двоє людей.

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