Українка чесно розповіла, що її найбільше дратує в Іспанії — топ фактів

Все більше українців ділиться досвідом переїзду до Іспанії — як позитивним, так і проблемами, з якими зіштовхуються щодня. Серед основних труднощів, про які найбільше говорять новоприбулі, виділяються три ключові сфери: водіння, сервіс та ринок праці.

Про це розповіла @roksi.sk у tiktok.

Дівчина переїхала до Іспанії і поділилася власним досвідом життя в країні. Вона назвала три головні проблеми, з якими стикається щодня.

Фото: скрин відео @roksi.sk tiktok

Манера водіння та поведінка на дорогах

За її словами, найбільше дискомфорту спричиняють манера водіння, сервіс та складна ситуація з роботою.

«Паркування і водіння — це перше, що мене найбільше бісить в Іспанії», — розповідає вона.

За її словами, місцеві водії часто нехтують безпекою на дорозі.

«Люди не дивляться в дзеркала, відкривають двері, навіть якщо поруч проїжджає інше авто. Плутають поворотники, кричать „правий“ замість „лівого“, створюючи аварійні ситуації», — каже дівчина.

Найбільше українку в Іспанії дратує паркування біля торгових центрів.

«Це 90% шансів отримати свіже подряпання на машині», — ділиться блогерка.

Другий пункт — сервіс

Українка зазначає, що у кафе та кав’ярнях часто можна побачити недбалість: «Столи брудні, ніхто не поспішає їх витирати. Офіціанти можуть забути частину замовлення або взагалі не принести».

Також вона скаржиться на техномагазини, де товар «ніби є», але фактично його знайти складно.

Особливе розчарування — система покупок без IVA, якою мають право користуватися працівники іноземних компаній.

«Право є, але скористатись неможливо. То система зависла, то персонал не знає, як це провести», — пояснює жінка.

Окремо вона згадує автомийки: «Карти не приймають так, ніби на дворі 1999-й».

Третя проблема — ринок праці та безробіття

«Без мови роботи майже немає. З мовою теж не факт, що знайдеш щось нормальне: зарплати низькі, конкуренція висока», — ділиться українка.

За її словами, Іспанія прекрасна для життя, але знайти стабільну та добре оплачувану роботу складно: «Ця проблема тут ніколи не зникає».

