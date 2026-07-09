Українка, яка переїхала до Румунії, назвала 7 речей, які потрібно зробити одразу

Прапор Румунії / © Associated Press

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Українка Дар’я, яка переїхала до Румунії, поділилася власним досвідом адаптації та дала покрокові поради співвітчизникам. Вона пояснила, які документи потрібно оформити насамперед, де шукати житло, коли відкривати банківський рахунок і що допоможе швидше звикнути до життя в новій країні.

Про це вона розповіла у своєму Tik-Tok.

За словами Дар’ї, першим кроком після приїзду має стати оформлення тимчасового захисту, який дає право легально проживати в країні, працювати, користуватися медичними послугами та влаштувати дітей до навчальних закладів.

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За її словами, у Бухаресті ця процедура займає небагато часу.

«Оформлення тимчасового захисту у Бухаресті робиться дуже просто. Потрібен паспорт, вам роблять фото, і за декілька годин у вас готовий документ», — розповіла українка.

Вона також радить одразу запитувати працівників центру про безкоштовні мовні курси, контакти лікарів, юристів та програми допомоги з працевлаштуванням.

Як краще шукати житло

Дар’я зазначає, що пошук квартири може тривати кілька тижнів, тому покладатися лише на рієлторів не варто. За її словами, найкраще одночасно переглядати оголошення на спеціалізованих сайтах, у Facebook та Telegram-групах.

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Серед сервісів, які вона рекомендує, — Imobiliare.ro, Storia та OLX.

«Пишіть одразу у WhatsApp компаніям, які викладають оголошення. Уточнюйте, чи квартира актуальна, й одразу домовляйтеся про перегляд. Англійську тут розуміють чудово, і це великий плюс. Ми, наприклад, знайшли квартиру всього після чотирьох переглядів. Але зараз це може бути складніше, тому дійте паралельно у всіх напрямках», — порадила вона.

Після приїзду українка рекомендує придбати місцеву SIM-карту, а ось із відкриттям банківського рахунку можна трохи зачекати. Водночас вона зазначає, що згодом місцева картка все ж стане необхідною.

«Хоча тут і можна вільно користуватися українськими картками, свій рахунок у Румунії рано чи пізно знадобиться», — пояснила Дар’я.

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За її словами, багато орендодавців приймають оплату лише у леях, тому їй довелося відкрити рахунок у Revolut уже протягом першого місяця проживання.

Дар’я вважає, що найкомфортніше в Румунії почуваються українці, які працюють віддалено.

«Це взагалі ідеальний варіант, бо середня заробітна плата тут доволі низька по співвідношенню до цін на оренду та послуги», — зазначила вона.

Українка радить якомога швидше знайти сімейного лікаря та встановити корисні мобільні застосунки, зокрема 24Pay, CFR Călători, eMAG, Sameday, Mega Image та Lidl Plus, які допомагають у повсякденному житті.

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Окремо вона рекомендує не залишатися наодинці після переїзду.

«Почніть шукати ком’юніті. Тут багато українських чатів. Знайомтеся, відвідуйте івенти, спілкуйтеся, адже знайти однодумців, а в подальшому друзів в еміграції дуже допомагає в процесі адаптації. Мови не лякайтеся. Перший час вистачить англійської, але з часом краще почати вчити хоча б базові фрази і слова», — підсумувала Дар’я.

Українці за кордоном — останні новини

Українка розповіла, що у Німеччині в садових товариствах заборонено постійно проживати та тривалий час ночувати в дачних будиночках. «Звісно, за одну-дві ночі питань не буде, а от якщо більше — то штраф або навіть виселення». Дачні ділянки мають суворі обмеження: будиночок не може перевищувати 24 кв. м і не повинен бути придатним для постійного проживання. На таких територіях діють жорсткі правила тиші, а гучні роботи, зокрема косіння трави у визначені години та дні, заборонені.

Також розповідали про 5 речей, які найбільше здивували після переїзду до Німеччини. Серед них — популярність готівки замість карткових оплат, паперові листи від установ, слабкий мобільний зв’язок та інтернет, закриті магазини по неділях і тривале очікування на побутові та адміністративні послуги.

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