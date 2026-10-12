Українка купила дачу в Німеччині за 50 євро: який вигляд має будиночок (фото, відео)

Олена / © скриншот з відео

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Українська блогерка Олена, яка 2,5 року мешкає з родиною в Німеччині, придбала дачну ділянку з будиночком за 50 євро та поділилася досвідом оформлення такої нерухомості.

Про це вона написала в соцмережах.

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Дача за 50 євро в Німеччині: що варто знати

За її словами, ціни на такі дачі залежать від їхнього стану — від безкоштовних до 5 тисяч євро. Блогерка показала свою ділянку та додала, що купити дачу за символічні гроші в Німеччині — звична річ.

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Жінка розповіла, що придбала дачу в Німеччині за 50 євро. За її словами, ціни на такі ділянки залежать від їхнього стану — від безкоштовних варіантів до 5 тисяч євро. Для пошуку вільних ділянок вона виділяє два основні способи:

Пошук на спеціалізованих сайтах оголошень за запитом «Kleingarten».

Пошук дачних товариств через сервіс Google Maps за запитом «Kleingartenverein».

Якщо на онлайн-ресурсах немає доступних пропозицій, Олена рекомендує особисто звертатися до керівництва дачних кооперативів.

Дача за 50 євро в Німеччині / © скриншот

«Потрібно прийти в зазначені години та запитати вже безпосередньо у ферайні, чи є в них якісь вільні дачі», — підкреслила авторка.

Оскільки німецькі дачні товариства (ферайни) стежать за доглянутістю території, нових власників обирають на конкурсній основі. Щоб отримати ділянку, блогерка радить підготувати офіційний лист або провести особисту зустріч із правлінням, вказавши на наявний досвід у садівництві.

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Дача за 50 євро в Німеччині (після ремонту) / © скриншот

«Ви можете написати, що у вас уже була дача в Україні, можливо, надати якісь гарні фотографії, щоб вони бачили, що ви справді вмієте займатися дачею», — зазначає вона.

Дача за 50 євро в Німеччині (після ремонту) / © скриншот

Також Олена пояснила, що землю під дачею беруть в оренду, а купують лише те, що є на ділянці — будиночок, рослини та інструменти.

Українці за кордоном — останні новини

Нагадаємо, українка з Житомира Юліана, яка виїхала за кордон разом із дітьми, показала умови проживання в таборі для біженців у німецькому Аугсбурзі. Вона заявила, що не радить їхати туди родинам із маленькими дітьми.

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