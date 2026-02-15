ТСН у соціальних мережах

Світ
1445
1 хв

Українка на швидкості 200 км/год мчала на манікюр і "влетіла" у штраф на 30 тис. грн

Автомобіль їхав удвічі швидше за дозволену норму.

Наталія Магдик
Водійка

Водійка / © Pixabay

У Польщі поліція зупинила 23-річну українку, яка рухалася з Любліна до Варшави на автомобілі майже зі швидкістю 200 км/год. Жінка пояснила правоохоронцям, що квапилася на манікюр до салону краси.

Про це повідомля wPolsce.

Інцидент трапився цього тижня на ділянці автомагістралі S12/S17 у напрямку столиці Польщі. Поліцейські помітили Mercedes, який значно перевищував допустиму швидкість і обганяв інші автомобілі.

Результати приладів показали, що транспортний засіб їхав зі швидкістю майже 200 км/год, хоча на цій ділянці дороги обмеження становить 120 км/год. Коли автомобіль зупинили, за кермом виявили 23-річну українку, яка проживає у Варшаві.

Під час перевірки вона повідомила, що поспішала на запис до салону краси, щоб зробити манікюр. За таке грубе перевищення швидкості правоохоронці виписали їй максимальний штраф — 2500 злотих (приблизно 30 264 гривні) та додали 15 штрафних балів.

Якщо протягом наступних двох років жінка повторить подібне порушення, їй загрожуватиме подвоєний штраф — 5000 злотих.

1445
