Українка назвала несподівані мінуси життя у квартирі в Іспанії (фото)

Життя в Іспанії виявилося неідеальним / © Unsplash

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Українка, яка переїхала до Іспанії, поділилася досвідом життя у новобудові у Валенсії та розповіла про проблеми, з якими зіткнулася після оренди житла.

Про це @mrs.faustova розповіла у Тiktok.

За словами дівчини, спочатку квартира та район здавалися ідеальними, однак уже через рік ситуація кардинально змінилася.

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Скріншот відео @mrs.faustova

Новий район перетворився на суцільний будмайданчик

Блогерка пояснила, що оселилася у новому районі, який лише почав активно забудовуватися. Через це спокійне життя швидко змінилося постійним шумом від будівництва.

Скріншот відео @mrs.faustova

«Після року ідеального тихого життя ми фактично живемо посеред безперервного будівництва й навіть не розуміємо, коли це завершиться», — розповіла українка.

За її словами, шум триває майже щодня, а через постійні роботи виникає бажання переїхати подалі від міста.

Ще одна проблема — безхатьки біля новобудов

Окрім шуму, жінка звернула увагу на велику кількість безхатьків у районі.

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Вона стверджує, що люди часто збираються просто біля житлових комплексів та під вікнами будинків.

«Вони сидять біля новобудов, під кондиціонерами, приходять до зон відпочинку. І це, здається, ніхто особливо не контролює», — зазначила блогерка.

Українка зізналася, що тепер серйозно замислюється над переїздом, хоча попит на житло у цьому районі залишається дуже високим.

На що радять звертати увагу перед орендою житла в Іспанії

Після власного досвіду дівчина рекомендує українцям перед орендою чи купівлею квартири в Іспанії звертати увагу не лише на саму квартиру, а й на:

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перспективи забудови району;

рівень шуму;

інфраструктуру;

ситуацію з безпекою поблизу житла;

загальну атмосферу району у різний час доби.

За її словами, навіть сучасна новобудова не гарантує комфортного життя, якщо поруч роками триває активне будівництво.

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