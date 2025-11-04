ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
637
Час на прочитання
2 хв

Українка переїхала з Німеччини до Болгарії та здивувала перевагами життя в цій країні

Болгарія традиційно популярна серед українців як місце для відпочинку і проживання. Однак не всі знають, з чим доведеться зіткнутися, коли обирають цю країну для постійного життя.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Українка переїхала з Німеччини до Болгарії та здивувала перевагами життя в цій країні

Переїзд до Болгарії — досвід / © pixabay.com

Українка переїхала до болгарського міста Варна п’ять місяців тому і вже встигла оцінити переваги та недоліки життя в цій країні.

Про це @dari_universe розповіла у себе в соцмережах.

Переваги життя у Болгарії: 4 фактори

За словами українки, одним з головних плюсів є простота пошуку житла — його можна знайти фактично «за день». Також легко змінювати роботу без тривалого повідомлення роботодавцеві — досить просто перейти на інше місце.

Другий важливий аспект — освіта дітей. У Варні діти можуть навчатися або онлайн в українській школі, або відвідувати болгарську школу, що дає батькам право вибору.

«У Німеччині дитина має відвідувати лише місцеву школу, а тут вибір залишається за вами», — зазначає жінка.

Третя перевага життя у Варні — доступні морепродукти. Наприклад, мідії в сезон коштують близько 4 левів за кг (приблизно 98 грн). Також у місті налагоджений громадський транспорт: він курсує від 5 ранку до другої ночі.

Ще один фактор, який подобається українці — медична система. В лікарнях працює багато українських лікарів, а приватну консультацію можна отримати «день у день».

Недоліки в Болгарії

Серед труднощів українка зазначає людей без самозайнятості або тих, хто не працює віддалено. Проте, на її думку, це відносний мінус, адже роботу в країні знайти можливо.

«Мій чоловік приїхав без самозайнятості й за півтора тижня знайшов роботу на складі з зарплатою 1 800 левів на місяць. Для Болгарії цього цілком достатньо», — розповідає жінка.

Також серед мінусів вона називає болгарську пошту. Декілька разів її посилки поверталися назад до країни відправлення, а сповіщення про доставлення приходили не завжди.

Українка радить тим, хто планує переїзд, враховувати як переваги, так і нюанси життя у Болгарії, щоб адаптація пройшла максимально комфортно.

Нагадаємо, нове опитування показало, що українські жінки та люди пенсійного віку є найменш задоволеними життям у Німеччині, водночас біженці з дітьми та ті, хто добре володіє німецькою, почуваються краще.

Дата публікації
Кількість переглядів
637
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie