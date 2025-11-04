Українка переїхала з Німеччини до Болгарії та здивувала перевагами життя в цій країні

Переїзд до Болгарії — досвід / © pixabay.com

Реклама

Українка переїхала до болгарського міста Варна п’ять місяців тому і вже встигла оцінити переваги та недоліки життя в цій країні.

Про це @dari_universe розповіла у себе в соцмережах.

Переваги життя у Болгарії: 4 фактори

За словами українки, одним з головних плюсів є простота пошуку житла — його можна знайти фактично «за день». Також легко змінювати роботу без тривалого повідомлення роботодавцеві — досить просто перейти на інше місце.

Реклама

Другий важливий аспект — освіта дітей. У Варні діти можуть навчатися або онлайн в українській школі, або відвідувати болгарську школу, що дає батькам право вибору.

«У Німеччині дитина має відвідувати лише місцеву школу, а тут вибір залишається за вами», — зазначає жінка.

Третя перевага життя у Варні — доступні морепродукти. Наприклад, мідії в сезон коштують близько 4 левів за кг (приблизно 98 грн). Також у місті налагоджений громадський транспорт: він курсує від 5 ранку до другої ночі.

Ще один фактор, який подобається українці — медична система. В лікарнях працює багато українських лікарів, а приватну консультацію можна отримати «день у день».

Реклама

Недоліки в Болгарії

Серед труднощів українка зазначає людей без самозайнятості або тих, хто не працює віддалено. Проте, на її думку, це відносний мінус, адже роботу в країні знайти можливо.

«Мій чоловік приїхав без самозайнятості й за півтора тижня знайшов роботу на складі з зарплатою 1 800 левів на місяць. Для Болгарії цього цілком достатньо», — розповідає жінка.

Також серед мінусів вона називає болгарську пошту. Декілька разів її посилки поверталися назад до країни відправлення, а сповіщення про доставлення приходили не завжди.

Українка радить тим, хто планує переїзд, враховувати як переваги, так і нюанси життя у Болгарії, щоб адаптація пройшла максимально комфортно.

Реклама

Нагадаємо, нове опитування показало, що українські жінки та люди пенсійного віку є найменш задоволеними життям у Німеччині, водночас біженці з дітьми та ті, хто добре володіє німецькою, почуваються краще.