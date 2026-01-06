Українка підкорила британське кулінарне шоу: чим вона вразила суддів (фото)

Українка Наталія Річардсон / © Фото з Instagram-сторінки Наталії Річардсон

Наталія Річардсон стала першою українкою в історії легендарного кулінарного шоу The Great British Bake Off. Уродженка Донбасу не лише пройшла відбір серед 10 тис. претендентів, а й змусила британських суддів аплодувати торту у формі мапи України.

Що відомо про Наталію Річардсон?

Наталії довелося пройти непростий шлях, перш ніж її талант побачили мільйони глядачів. Майбутня зірка кулінарних шоу народилася й виросла на Донбасі, однак після початку окупації була змушена залишити рідний дім і переїхати до Києва.

Своє кохання Наталія зустріла незадовго до повномасштабного вторгнення. Вона вийшла заміж за британця Гаррі та разом із ним переїхала до Великої Британії. Згодом з’ясувалося, що саме чоловік став ініціатором участі Наталії в телевізійному шоу — він подав заявку, не попередивши дружину.

Відбір був надзвичайно жорстким: українку обрали серед приблизно 10 тис. кандидатів.

Наталія Річардсон та її кулінарний витвір / © Фото з Instagram-сторінки Наталії Річардсон

Участь українки у шоу The Great British Bake Off

У першому турі конкурсу Наталія підкорила суддів незвичним десертом — тортом у формі мапи України. Ця робота принесла їй спеціальну відзнаку.

Жінка зізнається, що для неї участь у проєкті стала насамперед можливістю змінити уявлення про Україну у світі. Через свої страви вона хотіла показати британцям щирість української душі та глибину національної культури.

У своїй творчості кондитерка органічно поєднує класичні українські смаки з екзотичними інгредієнтами, формуючи власний упізнаваний гастрономічний стиль.

Наталія Річардсон та її торт / © Фото з Instagram-сторінки Наталії Річардсон

Життя Наталії за кадром

Поза телекамерами Наталія разом із чоловіком активно допомагають Україні. Вони підтримують біженців і регулярно влаштовують благодійні ярмарки: жінка продає власну випічку, а всі вторговані кошти передає на допомогу Батьківщині.

Крім цього, подружжя виховує доньку Франческу та дбає про собаку, врятованого волонтерами. Після завершення війни Наталія та Гаррі мріють приїхати до України разом зі своєю донькою.

Наталія з чоловіком Гаррі / © Фото з Instagram-сторінки Наталії Річардсон

До слова, торік українські хореографи Владислав Детюченко та Вероніка Ракітіна, які мешкають у Нідерландах від 2022 року, стали переможцями популярного шоу Holland’s Got Talent та вибороли головний приз — 50 тис. євро.