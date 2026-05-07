Українка поділилася гірким досвідом еміграції до Канади: в чому причина

Українка на ім’я Юлія, яка вже три роки будує життя в Канаді, поділилася відвертим зізнанням про те, як змінився її внутрішній стан за цей час. Жінка розповіла, що попри зовнішню стабільність, вона втратила здатність повністю розслабитися та знайти душевний спокій.

Своєю історією Юлія поділилася в Instagram під ніком «yulia_canada__», пише «Фокус».

За словами жінки, головна втрата за роки життя за кордоном — це не фінанси чи втрачений час, а неможливість почуватися у безпеці та спокої. Еміграція створила навколо неї стан постійної напруги, якого не було вдома.

«Я вже три роки живу в Канаді. І ось річ, яку еміграція в мене забрала. І це не гроші чи час. Вона забрала відчуття, що я можу розслабитися. Тому що коли ти емігрант, ти завжди чогось чекаєш — стабільності, документів, нового президента. І навіть коли ніби все нормально, частина тебе все одно чекає поганого», — зізналася авторка відео.

Юлія додала, що нові умови життя змусили її стати значно сильнішою. Проте така трансформація має свій зворотний бік: жінка іноді відчуває ностальгію за тим часом, коли їй не доводилося постійно бути «в бойовій готовності».

Як відреагували в Мережі

Під відео Юлії зібралося чимало коментарів від співвітчизників, які також перебувають за кордоном. Багато хто впізнав у її словах власні переживання. Користувачі зазначають, що шлях емігранта ніколи не буває легким, а відчуття тимчасовості супроводжує їх роками.

«Знаючи тебе 6 років, я і не пам’ятаю той час, коли тобі не потрібно було бути сильною… шлях еміграції не із легких», — написав один із знайомих жінки.

Інші підписники порівняли життя в Канаді з досвідом у Європі, зауважуючи, що територіальна близькість до України іноді допомагає легше переносити розлуку з домом.

«Розумію вас, як ніхто, 4 роки витратила на еміграцію, але потихеньку починаю вже розслаблятися, але правда в Європі в якомусь плані простіше, адже поряд сім’я», — поділилася своїм досвідом інша користувачка.

