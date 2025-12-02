ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
546
Час на прочитання
2 хв

Українка поділилася правдою про життя за кордоном і назвала головні мінуси

Українка поділилася правдою про життя в Ірландії і попередила тих, хто хоче переїхати за кордон.

Віра Хмельницька
Українка поділилася правдою про життя за кордоном і назвала головні мінуси

Українка поділилася правдою про життя в Ірландії / © Associated Press

Українка Тамара, яка майже рік мешкає в Ірландії, розповіла про труднощі, з якими стикається у повсякденному житті. За її словами, країна вражає природою, але водночас має низку суттєвих недоліків, які важливо враховувати перед переїздом.

Про це блогерка toma.babenko розповіла в tiktok.

Нестабільна та холодна погода

Першим пунктом стала мінлива та прохолодна погода. Тамара зазначає, що літні теплі дні можна порахувати на пальцях, дощі — майже щодня, а температура океану навіть у сезон тримається на рівні близько +14 °C.

Медична система залишає неприємне враження

Система охорони здоров’я, за словами українки, також залишає неприємне враження. Очікування на обстеження може тривати місяцями — наприклад, потрапити на УЗД реально лише через три місяці. Швидка допомога приїжджає рідко, тож у разі невідкладної ситуації людям часто доводиться добиратися до лікарні самотужки.

Високі ціни на житло та слабкий сервіс

Знайти житло виявилося не менш складно: вільних варіантів майже немає, а ціни на оренду надзвичайно високі. Українка також підкреслила, що сфера послуг у країні розвинена слабко: якісних кафе мало, а сервіс часто не найкращий.

Місцева мода, яка нагадує минуле

Тамара здивувалася і стилю місцевих жителів. На її думку, модні тенденції тут видаються застарілими: яскравий макіяж, автозасмага та накладні нігті нагадують їй атмосферу початку 2010-х.

Повільні банківські та поштові послуги

Окремий мінус — робота банків і пошти. Процеси відбуваються повільно, потребують чимало паперової роботи й часу, що може ускладнити адаптацію новоприбулих.

Нагадаємо, раніше українка Анастасія, яка переїхала до Португалії, розповіла про складності життя у цій країні. Зокрема, вона вказала на проблеми з міграційною службою, яка «повністю паралізована», та дуже високі ціни на житло. Жінка також поскаржилася на високі податки та ментальну повільність португальців.

