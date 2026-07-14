Українка показала, що насправді подають у ресторанах Німеччини: багато кого це здивує

Ресторан / © Freepik

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Українка, яка кілька років живе в Німеччині та працювала в одному з місцевих ресторанів, поділилася своїм досвідом роботи на кухні. Її розповідь про особливості приготування популярних страв викликала активне обговорення у соцмережах, а думки користувачів розділилися.

Про це пише borschch.barbie.

За словами блогерки, деякі страви, які подають у ресторанах, можуть готуватися зовсім не так, як очікують відвідувачі.

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«Супи тут — це заморожена заготовка, яку дістають із морозильної камери. П’ятнадцять хвилин при 200 градусах — і вуаля: супчик подано», — розповіла вона.

Також українка звернула увагу на популярну німецьку страву «Bratkartoffeln». За її словами, картоплю перед обсмажуванням попередньо відварюють, а готують її переважно на топленому жирі.

Що вона радить не замовляти

Окремо блогерка висловилася про рибні страви та салат «Цезар».

«Філе риби на грилі коштує мінімум 25 євро. Але ніхто вам не скаже, що ця риба — звичайна заморозка», — зазначила вона.

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Також, за її словами, салат «Цезар» у деяких закладах може не виправдати очікувань через простий склад і високу ціну.

Українка підсумувала, що за чотири роки життя в Німеччині жоден місцевий ресторан її по-справжньому не вразив.

Після публікації користувачі залишили десятки коментарів. Частина людей підтримала слова блогерки та поділилася схожим досвідом роботи в німецьких закладах. Втім, інші зазначили, що в Німеччині є чимало якісних ресторанів, а рівень кухні залежить від конкретного закладу.

Українці за кордоном — останні новини

Нагадаємо, українська біженка, яка живе в Німеччині, розповіла про неприємний інцидент із місцевою жінкою 50+ зі сфери соціальної допомоги. Під час розмови німка вибухнула образливими стереотипами щодо українок, назвавши їх жінками легкої поведінки, які «відбирають німецьких чоловіків», фарбуються і носять підбори. Біженка висловила розчарування, зазначивши, що це зруйнувало її уявлення про поважне ставлення німців до українців, які втекли від війни.

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Також, українська біженка Людмила Русіна, яка живе в Німеччині, витрачає на продукти для двох осіб лише 350–400 євро на місяць. Головний секрет економії — використання спеціального додатка для пошуку акцій та купівля товарів зі знижками до 80%. Найвигідніші розпродажі, за її словами, бувають по суботах, коли можна придбати м’ясо, овочі, фрукти та нарізки за суттєво нижчою ціною.

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