Блогерка порівняла школи в Іспанії та Україні: що її шокувало (відео)

Навчання / © Credits

Реклама

Українська блогерка Віра Вовчук поділилася власним досвідом навчання дітей в Іспанії, виділивши закритість навчальних закладів та облаштування шкільних подвір’їв як основні мінуси.

Про це повідомляє vira_vovchuk.

За словами жінки, найбільшою проблемою є обмежений доступ батьків до шкіл, які вона порівняла з «закритими об’єктами за високим парканом». Комунікація з педагогами відбувається винятково через спеціальний мобільний застосунок.

Реклама

«Це не так, як в Україні, коли можна було прийти до школи, поговорити з кожним учителем або зателефонувати, з’ясувати, що і як. Ні, тут комунікація відбувається через мобільний застосунок Web Familia», — розповіла вона.

Українка додала, що особисту зустріч із вчителем потрібно призначати заздалегідь, причому така можливість є не з усіма викладачами.

Іншим суттєвим недоліком вона назвала відсутність дерев і тіні на шкільних майданчиках під палючим іспанським сонцем, через що діти змушені гратися під прямими променями.

«Тобто є над чим працювати, є що вдосконалювати. Мій син завжди казав, що школа — це в’язниця для дітей, і я його розумію», — підсумувала блогерка.

Реклама

Нагадаємо, українку розвернули на в’їзді до Польщі. Причина здивувала навіть інстпектора.

Раніше ми писали, що жінка, яка самостійно знайшла роботу в Канаді та пройшла всі етапи співбесіди без жодної сторонньої допомоги, поділилася тим, як поступово руйнувалися її очікування від еміграції.

Новини партнерів