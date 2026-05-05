Світ
590
1 хв

Блогерка порівняла школи в Іспанії та Україні: що її шокувало (відео)

Українка назвала два найбільші мінуси середньої освіти в Іспанії.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Українська блогерка Віра Вовчук поділилася власним досвідом навчання дітей в Іспанії, виділивши закритість навчальних закладів та облаштування шкільних подвір’їв як основні мінуси.

Про це повідомляє vira_vovchuk.

За словами жінки, найбільшою проблемою є обмежений доступ батьків до шкіл, які вона порівняла з «закритими об’єктами за високим парканом». Комунікація з педагогами відбувається винятково через спеціальний мобільний застосунок.

«Це не так, як в Україні, коли можна було прийти до школи, поговорити з кожним учителем або зателефонувати, з’ясувати, що і як. Ні, тут комунікація відбувається через мобільний застосунок Web Familia», — розповіла вона.

Українка додала, що особисту зустріч із вчителем потрібно призначати заздалегідь, причому така можливість є не з усіма викладачами.

Іншим суттєвим недоліком вона назвала відсутність дерев і тіні на шкільних майданчиках під палючим іспанським сонцем, через що діти змушені гратися під прямими променями.

«Тобто є над чим працювати, є що вдосконалювати. Мій син завжди казав, що школа — це в’язниця для дітей, і я його розумію», — підсумувала блогерка.

Нагадаємо, українку розвернули на в'їзді до Польщі. Причина здивувала навіть інстпектора.

Раніше ми писали, що жінка, яка самостійно знайшла роботу в Канаді та пройшла всі етапи співбесіди без жодної сторонньої допомоги, поділилася тим, як поступово руйнувалися її очікування від еміграції.

