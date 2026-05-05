Блогерка порівняла школи в Іспанії та Україні: що її шокувало (відео)
Українка назвала два найбільші мінуси середньої освіти в Іспанії.
Українська блогерка Віра Вовчук поділилася власним досвідом навчання дітей в Іспанії, виділивши закритість навчальних закладів та облаштування шкільних подвір’їв як основні мінуси.
Про це повідомляє vira_vovchuk.
За словами жінки, найбільшою проблемою є обмежений доступ батьків до шкіл, які вона порівняла з «закритими об’єктами за високим парканом». Комунікація з педагогами відбувається винятково через спеціальний мобільний застосунок.
«Це не так, як в Україні, коли можна було прийти до школи, поговорити з кожним учителем або зателефонувати, з’ясувати, що і як. Ні, тут комунікація відбувається через мобільний застосунок Web Familia», — розповіла вона.
Українка додала, що особисту зустріч із вчителем потрібно призначати заздалегідь, причому така можливість є не з усіма викладачами.
Іншим суттєвим недоліком вона назвала відсутність дерев і тіні на шкільних майданчиках під палючим іспанським сонцем, через що діти змушені гратися під прямими променями.
«Тобто є над чим працювати, є що вдосконалювати. Мій син завжди казав, що школа — це в’язниця для дітей, і я його розумію», — підсумувала блогерка.
