Дівчина порівняла життя в Україні та Словаччині: що виявилося найскладнішим

Словаччина / © Unsplash

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Громадянка України, яка після переїзду оселилася у Словаччині, поділилася власними враженнями від життя в країні. Вона розповіла про клімат, рівень цін, медицину та витрати на оренду житла, а також пояснила, чому Братислава є зручним містом для подорожей Європою.

Про це Lana_Isa розповіла у TikTok.

Теплий клімат і близькість до європейських столиць

Однією з головних переваг життя у Словаччині українка називає клімат. За її словами, зими тут значно м’якші, ніж в Україні, а мінусові температури трапляються рідко.

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«Почнемо з приємного. Перше — це клімат. Я людина, яка дуже любить тепло. Тому тепла, коротка зима, а взимку тут майже немає мінусової температури, мені дуже підходить», — розповіла вона.

Ще одним плюсом жінка вважає географічне розташування країни. Завдяки цьому зі столиці Словаччини можна швидко дістатися до інших європейських міст.

«З Братислави, де я живу, можна за півтори години на автобусі або поїзді — і ти п’єш каву у Відні. За дві години можна доїхати до Брно, а за чотири години — до столиці Чехії — Праги. І погуляти там по старовинних вуличках», — зазначила українка.

Які недоліки життя у Словаччині

Найбільшим мінусом життя в країні блогерка назвала систему охорони здоров’я.

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За її словами, якість медичних послуг її розчарувала, тому за можливості вона радить звертатися до приватних клінік у сусідніх країнах.

«Це погана медицина. Можна сказати, її тут майже немає. Якщо є змога та гроші, краще їхати в приватні клініки Чехії та Австрії», — сказала вона.

Ціни на продукти та оренду житла

Водночас українка зазначає, що ціни на продукти харчування у Словаччині, на її думку, майже не відрізняються від українських.

Натомість найбільшою статтею витрат залишається житло. За словами жінки, середня зарплата українців у країні становить 900–1000 євро (від 45 700 до 51 200 грн), тоді як оренда квартири обходиться приблизно у 600–700 євро (від 30 500 до 35 800 грн) на місяць.

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Значна частина доходу припадає саме на оплату житла.

Раніше українці, які переїхали до інших європейських країн, також ділилися власним досвідом життя за кордоном, розповідаючи про переваги, недоліки та реальні витрати на проживання.

Нагадаємо, раніше йшлося про українку, яка переїхала до Румунії. Вона назвала 7 речей, які потрібно зробити одразу.

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