Українка розкрила два плюси життя в Албанії: що її вразило

Албанія / © Pixabay

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Українка Юлія, яка вже близько року мешкає в Албанії, розповіла про переваги життя в цій балканській країні. Серед головних плюсів вона виокремила сонячну погоду та порівняно доступні повсякденні витрати.

Про це повідомляє видання «Фокус», цитуючи відео дівчини, опубліковане в TikTok.

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Сонце майже цілий рік і життя біля моря

Юлія розповіла, що переїхала до Албанії приблизно рік тому й за цей час встигла оцінити місцевий клімат. За її словами, одна з найпомітніших переваг країни — велика кількість сонячних днів.

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«Тут дійсно світить сонце 300 днів на рік», — зазначила блогерка.

Дівчина також розповіла про свої витрати на житло. Зараз вона орендує квартиру з видом на море за 450 євро на місяць. Така можливість жити неподалік узбережжя, на її думку, є однією з привабливих особливостей країни.

Ще однією перевагою Юлія назвала доступні ціни в закладах харчування. За її словами, кава разом із місцевою їжею може обійтися приблизно у три євро.

Українка живе без знання албанської мови

Другим важливим чинником, який полегшує життя в Албанії, Юлія вважає можливість спілкуватися англійською. Вона стверджує, що більшість місцевих жителів володіють цією мовою, тому сама досі не вивчила албанську.

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Крім того, блогерка звернула увагу на умови перебування українців у країні. За її словами, громадяни України можуть проживати в Албанії без оформлення додаткових документів, маючи при собі паспорт.

Водночас Юлія застерегла, що Албанія не є країною, куди варто їхати в пошуках високих зарплат. У відповідях на коментарі вона пояснила, що українці, які переїжджають туди, переважно працюють дистанційно або знаходять роботу в українців.

У коментарях розповіли про інший досвід

Не всі користувачі TikTok погодилися з оцінками блогерки, зокрема щодо поширеності англійської мови. Деякі коментатори зазначили, що їхній досвід життя в Албанії суттєво відрізнявся.

Одна з жінок, яка прожила в країні три з половиною роки, розповіла, що зарплати на місцевій роботі становили приблизно 500–600 євро. Тому, на її думку, переїзд має сенс насамперед для тих, хто працює віддалено. Вона також зауважила, що знання англійської серед албанців залежить від місцевості, а твердження про можливість проживання без документального оформлення не відповідає її досвіду.

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Інші користувачі теж поставили під сумнів заяву про те, що англійською володіє майже все населення. Зокрема, коментатори, які жили в Дурресі, повідомили, що там далеко не кожен місцевий житель міг спілкуватися цією мовою. Дехто додав, що в окремих регіонах Албанії люди частіше знають німецьку або італійську.

Водночас критика не означала негативного ставлення до самої країни. Одна з користувачок, яка прожила в Албанії рік, підтвердила, що англійську там знають не так багато людей, як стверджувала Юлія, але загалом їй дуже подобалося там жити.

Нагадаємо, українська біженка розповіла, що у Німеччині є поширена звичка залишати хороші речі просто на вулиці. Їх забирають усі охочі, навіть заможні люди.

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