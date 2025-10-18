- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 40
- Час на прочитання
- 3 хв
Українка розкрила дивні правила Південної Кореї: чому вас можуть вигнати із ресторану та як отримати косметику безкоштовно
Для покупки в магазинах потрібно мати паспорт, щоб там могли вирахувати податки просто на місці.
Відстань від України до Південної Кореї становить понад 7,5 тисячі кілометрів, тож життя у цій країні значно відрізняється від звичного для нас. Українка, яка нещодавно побувала в Південній Кореї, поділилася цікавими фактами та спостереженнями про цю країну.
Про це пише 24 канал.
Про нюанси, які варто знати тим українцям, які збираються відвідати Південну Корею, розповіла користувачка тіктоку @kristikuzenko
Які факти треба знати туристам про Південну Корею
У Південній Кореї Google Maps не прокладають маршрути. Щоб знайти шлях від точки «А» до точки «Б», треба завантажити на телефон корейські аналоги — NAVER Map або KakaoMap.
У багатьох ресторанах не раді відвідувачам, які приходять наодинці. Самотнього гостя можуть випровадити з закладу або змусять купувати порцію на двох.
На шопінг обов’язково візьміть з собою паспорт. У багатьох магазинах прямо на місці вирахують з чека податки, і ви заплатите менше. Ще один цікавий факт — у Південній Кореї можна легко отримати безкоштовну косметику за підписку. У Сеулі популярними є pop-up stores — це маленькі магазини, які відкриваються на кілька днів або тижнів, щоб привернути увагу покупців. Вони пропонують клієнтам підписатися на їхні соцмережі і отримати подарунки. Однак у pop-up stores популярних брендів можуть бути великі черги або навіть онлайн-запис.
Ще кілька важливих для українців фактів:
розетки у Південній Кореї такі як у нас, тому ніякі адаптери не потрібні;
не у всіх магазинах та закладах працює безконтактна оплата, тому треба носити з собою фізичну банківську картку;
обов’язково майте з собою готівку, бо вона знадобиться для оплати проїзд у громадському транспорті та щоб розрахуватися на ринках чи за вуличну їжу. За словами Крістіни, 50 — 100 доларів готівки на тиждень вистачить;
у Сеулі є багато точок з безкоштовним Wi-Fi, але до нього складно доєднатися, бо код авторизації не приходить на українські номери. Краще завантажити додаток і купити електронну SIM-картку.
Куди обов’язково треба сходити у Сеулі?
Сеул — це столиця і найбільше місто Південної Кореї. Тут є багато місць, які точно вартують уваги. Видання Bon Traveler назвало лише декілька з них.
Gwangjang Market — це колоритний місцевий ринок, який є найстарішим у місті, і саме з нього варто розпочати знайомство з Сеулом.
Bukchon Hanok Village — цей житловий район Сеула нагадує окреме маленьке село. Тут можна побачити традиційні корейські будинки, які називаються ханок.
Королівські палаци Сеула, яких загалом є 5 і кожен має унікальну історію та архітектуру.
Національний музей Кореї.
N Seoul Tower — оглядова вежа на горі Намсан з видами на все місто.
Lotte World Tower — один із найвищих хмарочосів у світі.
