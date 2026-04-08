Українка розповіла про зухвалу схему в Європі: як вас можуть обікрасти серед білого дня (відео)

У центрі іспанської Валенсії українська блогерка Поліна Фаустова зіткнулася з імовірною спробою крадіжки мобільного телефону. Зловмисник використав схему з інсценуванням дорожньої пригоди, щоб відволікти увагу дівчини та заволодіти її майном.

Про це постраждала, відома в Instagram під ніком @mrs.faustova, розповіла у своїх соцмережах.

Як працює шахрайська схема в Іспанії

За словами Поліни, подія сталася під час її прогулянки містом. Хлопець у масці та окулярах, який рухався на велосипеді, навмисно врізався в неї. Після легкого зіткнення він почав активно перепрошувати та цікавитися самопочуттям дівчини. Саме в цей момент українка відчула сторонню руку у своїй кишені.

Зловмиснику не вдалося завершити крадіжку, оскільки дівчина в цей момент міцно тримала телефон рукою. Зрозумівши, що схема не спрацювала, хлопець на велосипеді швидко залишив місце події.

Поліна Фаустова припускає, що напад був спланованим заздалегідь. На її думку, чоловік стежив за нею з-за рогу, бачив, куди саме вона поклала гаджет, і спеціально виїхав назустріч для створення «аварійної» ситуації.

«Я просто в шоці, він зрозумів, що я тримаю телефон і просто поїхав геть», — поділилася деталями українка.

Нагадаємо, купівля дорогого подарунка в офіційному магазині перетворилася на скандал. Дівчина придбала iPhone 17 Pro Max, але в коробці виявилася підробка.