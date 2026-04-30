Українка розкрила свої витрати на життя в Албанії — ціни можуть здивувати

Українка поділилася, у скільки обходиться життя біля моря в Албанії..

Українка на ім’я Марта, яка мешкає поблизу міста Дуррес в Албанії, розповіла про свої щомісячні витрати. Ціни неабияк здивували користувачів соцмереж.

Своїм досвідом вона поділилася в Instagram.

Скільки коштує життя в Албанії

За словами Марти, це питання стало одним із найпоширеніших після її відео про недоліки життя в країні.

Оренда квартири обходиться їй у 280 євро на місяць. Йдеться про житло формату 1+1 площею близько 65 квадратних метрів. Квартира нова, а до моря — всього кілька хвилин пішки, достатньо перейти дорогу, щоб опинитися на набережній. Загалом, як зазначає дівчина, вартість оренди в Албанії може коливатися від 250 до 1000–1500 євро залежно від умов і розташування.

Комунальні платежі влітку становлять приблизно 90 євро, а взимку зростають до 140 євро.

На продукти пара витрачає близько 150 євро за один похід до магазину раз на 5–7 днів.

«Але сюди входить і алкоголь. Він тут дорогий, а закодуватися ми ще не встигли», — жартома коментує Марта.

Що ж до бензину, його вартість становить близько 2 євро за літр. Громадський транспорт, додає дівчина, у їхньому регіоні не дуже розвинений.

Окремо дівчина підрахувала витрати на собаку — вони сягають приблизно 250 євро на місяць.

«Якщо ходими до ветеринара, сума в рази більша», — акцентувала дівчина.

Також Марта додала, що для українців медицина в Албанії є безкоштовною. Щобільше, стоматологічні послуги на досить високому рівні, а ціни — на рівні з українськими.

Реакція Мережі

  • Ціна оренди квартири кайф

  • А що відносно праці, вакансії, зарплатня? Чи реально знайти працю «на місці»?

  • Пишу тут вперше: ну у вас ціни в Албанії, ми переїжджаємо з дівчиною в Албанію (нє)

  • Агресивно пропустила частину, де ціна квартири

  • Вдаю, що не писав цього коментаря: квартира коштує як собака в місяць, людоньки добрі, побійтеся Бога

Раніше українка, яка переїхала до Словенії, назвала цю країну однією з найкращих у Європі для життя завдяки високому рівню безпеки та спокійному середовищу. Вона підкреслює, що країна дуже екологічна: значна частина території вкрита лісами, а міста чисті та впорядковані. За короткий час можна дістатися як до моря, так і до Альп або сусідніх країн. Також українка відзначає доброзичливе ставлення місцевих до українців і відсутність упередженості. Окремо вона звертає увагу на високий рівень довіри до держави та підтримку українців, зокрема доступ до освіти.

