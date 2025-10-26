Українка розповіла, якою є медицина в Іспанії: безкоштовне лікування, але є нюанс

Іспанія / © Getty Images

Реклама

Українка Ірина, яка вже кілька років живе в Іспанії, поділилася досвідом користування місцевою системою охорони здоров’я та пояснила, на що можуть розраховувати українці, що отримали тимчасовий захист у цій країні.

Про це жінка розповіла у TikTok.

За її словами, українці з тимчасовим захистом мають право на безкоштовне медичне обслуговування, якщо оформлять спеціальну terjeta sanitaria — медичну картку, яку можна зробити у найближчій державній поліклініці.

Реклама

Що входить у безкоштовну медицину в Іспанії

консультації сімейного лікаря, який за потреби направляє до вузьких спеціалістів — кардіолога, гастроентеролога, дерматолога, офтальмолога тощо;

безкоштовні аналізи та обстеження;

часткове або повне покриття вартості ліків;

безкоштовна вакцинація та щеплення дітей.

Втім, є й вагомий мінус — довгі черги до вузьких спеціалістів. Інколи чекати прийому доводиться від тижня до кількох місяців, а іноді навіть пів року. Саме через це багато місцевих жителів та переселенців обирають платне медичне страхування, щоб отримати швидший доступ до лікарів.

Раніше Ірина також розповіла про суттєві відмінності між українською та іспанською системами освіти. Зокрема, вона звернула увагу на те, що в Іспанії до можливості залишити дитину на другий рік ставляться спокійно.