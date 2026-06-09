Українка розповіла про реальні зарплати в Німеччині: скільки заробляють біженці

Реальні зарплати українців у Німеччині Фото ілюстративне / © Associated Press

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Українці в Німеччині часто працюють не за «захмарні» зарплати.

Про це розповіла блогерка liudmyla.rusina.

Вона назвала реальні доходи багатьох українців в Німеччині.

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За її словами, чимало українців, які переїхали до Німеччини, розраховують на значно вищі заробітки, ніж в Україні. Однак на практиці більшість біженців і трудових мігрантів починають із роботи з мінімальною оплатою праці або отримують лише трохи більше від встановленого мінімуму.

Навіть фахівці з вищою освітою та досвідом роботи нерідко стикаються з тим, що роботодавці пропонують їм значно нижчу оплату, ніж місцевим працівникам на аналогічних посадах.

«Іноземців часто запрошують на співбесіди, розуміючи, що можуть отримати хорошого спеціаліста з освітою та досвідом за менші гроші», — зазначила вона.

Водночас блогерка наголошує, що не завжди йдеться про дискримінацію. У багатьох вакансіях рівень зарплати визначений заздалегідь, і роботодавець просто дотримується встановлених умов.

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Надзвичайно високі заробітки в Німеччин — міф чи правда?

Українка також закликала критично ставитися до історій про надзвичайно високі заробітки в Німеччині. За її словами, деякі професії дійсно передбачають вищі доходи, однак за ними часто стоять складні умови праці, нічні зміни, понаднормова робота або тривалі відрядження.

Як приклад вона навела водіїв та далекобійників. Формально їхні зарплати можуть бути привабливими, але якщо врахувати фактичну кількість відпрацьованих годин і навантаження, реальний рівень оплати виявляється значно скромнішим.

Попри це, жінка підкреслює, що навіть мінімальна зарплата в Німеччині дозволяє забезпечити базові потреби та доволі комфортно жити. Наразі мінімальна місячна зарплата до сплати податків становить близько 2400 євро.

За словами українки, саме тому більшість мігрантів у Німеччині, навіть працюючи на невисокооплачуваних посадах, можуть дозволити собі стабільне життя, хоча очікування щодо рівня доходів часто виявляються завищеними.

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Тим часом ціни на продукти та пальне в Україні знову зросли. НБУ прогнозує тимчасове прискорення інфляції попри уповільнення у травні 2026 року.

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