Українка розповіла, скільки заробляє вчитель на заміні в Канаді: сума ошелешила

Українка в Канаді

Українка з Ванкувера розповіла, скільки заробляють вчителі. Так, вони можуть отримати близько 300 доларів за день роботи, незалежно від кількості відпрацьованих годин.

Про це у своєму TikTok розповіла українка Едіта, яка нині мешкає у Канаді.

За словами дівчини, ставка для вчителя на заміні у Ванкувері становить 300 доларів «чистими» за день. При цьому не має значення, скільки уроків педагог фактично проводить.

«Можеш прийти зранку чи після обіду, провести один, два або п’ять уроків — зарплата все одно становить 300 доларів. Буває, що й узагалі не проводжу уроки, лише займаюся організаційними питаннями», — пояснила Едіта у своєму блозі.

Серед недоліків такої роботи українка називає нестабільність. Зокрема, у маленьких школах може не вистачати годин, тому вчителі часто беруть роботу одразу у двох-трьох навчальних закладах, щоб мати зайнятість щодня.

Попит на вчителів на заміні у Канаді, за словами блогерки, зумовлений тим, що педагоги на повних ставках нерідко беруть відгули, до прикладу, через лікарняні, догляд за дітьми чи планові операції.

«Роботи вистачає, тому що вчителі регулярно беруть вихідні, і заміни потрібні постійно», — каже Едіта.

У коментарях до її відео користувачі по-різному оцінили умови праці. Одні сумніваються у стабільності таких заробітків, інші зазначають, що в Україні подібну суму не завжди отримують навіть за місяць роботи.

Дехто поцікавився, як українка підтверджувала диплом педагога. За словами Едіти, вона навчалася в Ужгороді та Рівному, має ступінь магістра початкових класів та магістра філології (українська і німецька мови). Водночас її посада в Канаді не потребує підтвердження диплома. Крім цього, наразі дівчина очікує на сертифікат вчителя.

Згодом Едіта записала нове відео, де відповіла на обурення людей про те, що «в Україні немає таких зарплат».

«Там великими літерами написано: „Життя в Канаді“, — наголосила вона.

Щобільше, вона розповіла про неочевидні нюанси такої роботи. Так, її посада називається TOC (tescger on call) — педагога можуть викликати у різний час будь-якого дня.

«Ви можете заміняти будь-який предмет у будь-якому класі з 1 по 12-й. Чому будь-який предмет? У мої обов’язки не входить пояснення нового матеріалу. Вчитель знає, що його не буде день-два-тиждень, він залишає програмує. Я приходжу, на мене чекають роздруківки, я роздаю завдання, вони виконують, я контролюю. Якщо це, до прикладу, 3-й клас, де дітки постійно перепитують, та й дисципліну потрібно підтримувати, то це не так легко, ви не зможете „просто пересидите“», — акцентувала вона.

Раніше йшлося про те, що Кабмін ухвалив рішення про підвищення доплат за роботу в несприятливих умовах для вчителів, які працюють у прифронтових територіях.

Так, розмір виплати зросте з 2000 грн до 4000 грн (5200 грн до сплати податків) на місяць. Для педагогів із навантаженням понад одну ставку доплата збільшуватиметься пропорційно.

Збільшену доплату отримають 25 735 педагогічних працівників (29 342,3 ставки) із 84 територіальних громад у дев’яти областях України. Деталі — у матеріалі ТСН.ua.