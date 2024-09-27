Українка спробувала ввезти до Польщі сотні тисяч євро і доларів готівкою (фото)

Стоси готівки були заховані у сумці в багажі жінки.

Польські митники виявили на залізничній ділянці Перемишль – Медика незаконне перевезення великої суми незадекларованої готівки. Так, українка намагалася ввезти до країни понад 355 тис. євро та 46 тис. дол.

Про це повідомила національна податкова адміністрація Польщі.

Під час огляду пасажирського потяга Київ – Перемишль співробітники залізничної митниці виявили незаконне перевезення готівки на суму понад 1,7 млн злотих. Гроші з порушенням чинних норм перевозила громадянка України.

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Жінка подала валютну декларацію на перевезення 20 тис. євро. Однак під час детальної перевірки виявилося, що українка перевозила значно більшу суму грошей – понад 355 тис. євро та 46 тис. доларів (еквівалент 1,7 млн злотих).

Гроші були заховані в сумці, яка була в багажі жінки. Проти мандрівниці відкрито кримінальне провадження та стягнуто 50 тис. злотих штрафу.

Незадекларована готівка, яку українка спробувала ввезти до Польщі / Фото: національна податкова адміністрація Польщі

У податковій адміністрації зауважили, що це не перший випадок незаконного перевезення іноземної валюти через польсько-український кордон за останні тижні. Так, жінка, яка приїхала до Польщі потягом з Харкова, спробувала провезти у багажі 40 тис. дол. Про перевезення готівки українка не повідомляла. Гроші виявили митники під час огляду її багажу за допомогою рентгенівського приладу.

Також не подала валютну декларацію мандрівниця, яка перетинала польсько-український кордон потягом з Одеси. Офіцери знайшли в її багажі 30 тис. дол. Інша мандрівниця з Одеси не повідомила про перевезення понад 33 тис. фунтів стерлінгів.

Національна податкова адміністрація Польщі нагадала, що особи, які в’їжджають або виїжджають з ЄС, зобов’язані повідомляти митним органам про перевезення готівки, якщо її вартість дорівнює або перевищує загальний еквівалент в 10 тис. євро.

До слова, українські прикордонники нещодавно конфіскували дві старовинні книги, які громадянка України намагалася вивезти до Румунії.

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