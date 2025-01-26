Українка стала вчителькою у США і приголомшила своєю зарплатою за годину

Українка, яка нині проживає у США та працює вчителькою в українській школі, отримує за годину своєї роботи 20 доларів (близько 833 грн). А на посаді виховательки в дитячому садку, яку вона обіймає додатково, отримує ще 17 доларів (близько 708 грн) на годину. З кожної зарплати она сплачує податок.

Про це в інтерв'ю OBOZ.UA і розповіла Юлія Кузьмін.

Вона зазначила, що зарплати вчителів в США, які мають диплом, є невеликими. Серед бонусів вона відмітила наступні: страховку, оплачувані відпустки, лікарняні, свята.

Юлія Кузьмін у школі в США Фото: OBOZ.UA

Нині українка не має учительської ліцензії в США. Для здобуття диплома вчителя їй потрібно ще 2-3 роки навчатися у коледжі та пройти нострифікацію українського диплома. В Україні вона працювала у бібліотеці.

Тож, в українській школі в США вона отримє 20 доларів на годину і працює офіційно. І якщо в школі дефіциту вчителів немає, то до дитсадку фахівців шукають.

"З цієї суми ще сплачую податок. У садочку мені платять 17 доларів (близько 708 грн) на годину, починала з мінімальних 16 доларів (близько 666 грн) з яких також ще стягується податок. В українській школі вчителів вистачає, враховуючи ситуацію з напливом українців протягом двох останніх років. Щодо садочка, то в нашому постійно є вакантне місце, бо робота важка і недооцінена матеріально", – сказала вона.

Юлія розповіла про рівень знань українських дітей в США

Українка розповіла, що діти, які приїхали до Штатів за програмою United for Ukraine, почуваються дуже впевнено в українських школах. Їхній рівень знання мови, історії України, географії та культури не зрівняти з "американськими" українцями. Вони ходять до закладів скоріше для спілкування.

Проте українські біженці мають проблеми з англійською мовою саме в американських школах, тому на уроках зі старшими класами, зокрема, вона пропонує дітям гру в перекладачів.

"Я вчителька на заміну, тож маю можливість працювати з різними віковими категоріями... На уроках зі старшими класами пропоную дітям гру в перекладачів. Розігрувати сценки, ніби приїжджає американець до України, і йому потрібний перекладач. Або навпаки – перекладач потрібен українцю в Америці. Учні сприймали такі ігри на ура", – додала Кузьмін.

Нагадаємо, раніше стало відомо про роботу мрії за 66 тисяч євро. Претендентам пропонують "зовсім новий досвід", а саме працювати на станціях в Антарктиді.

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