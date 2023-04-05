Українка у Польщі купила куртку у секонд-хенді: вона знайшла в кишені зворушливий лист для біженців

Власниця куртки і польські журналісти підозрюють, що куртка мала бути подарунком для біженців з України, але якомсь чином опинилася на прилавку магазину.

У польському місті Бидгощ українка купила куртку в магазині вживаного одягу. Вдома жінка знайшла у кишені одягу зворушливий лист.

Про це пише Pomorska.pl і "Радіо Трек".

На аркуші паперу було написано від руки, з одного боку польською, а зі звороту трохи українською, трохи англійською. Хтось написав: "Дорогі сусіди з України, я думаю про вас у своїх молитвах. Ніколи не втрачайте надії. Один російський психопат ніколи не позбавить вас гідності, ідентичності та національної гордості".

На звороті аркуша було написано українською: "Хай живе вільна і незалежна Україна!".

Також був текст англійською з поясненням: "Вибачте за те, як я пишу українською. Я знаю, що це не дуже добре, але я просто хотіла повідомити, що підтримую вас і молюся за вашу країну і весь український народ".

"Здається, куртка мала бути подарунком для біженців, але опинилася у продажу", — каже українка, яка придбала куртку з листом. Тепер жінка шукає авторку листа, щоб подякувати, і повідомити, що її одяг, відданий на благодійність, продають у магазинах.

Журналісти зателефонували до магазину вживаного одягу в Бидгощі, де жінка зробила покупку.

"Наші товари надходять з-за кордону. Ми не купуємо вживаний одяг у приватних осіб, хоча деякі магазини купують. Поняття не маю, як до нас потрапила куртка, яка мала бути для українців", — відповіла продавчиня.

Нагадаємо, що президент Польщі Анджей Дуда анонсував передавання Україні ще кількох винищувачів МіГ-29.

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