Українка в Італії убила 9-річного сина і перерізала собі вени: подробиці трагедії
Тіло хлопчика та поранену жінку виявили поліцейські, коли батько дитини звернувся до поліції.
Італійська поліція заарештувала у місті Муджа 55-річну українку за звинуваченням у вбивстві свого 9-річного сина. Після скоєного жінка намагалася вчинити самогубство, перерізавши собі вени.
Про цей трагічний випадок повідомили в четвер, 13 листопада, в поліції Італії.
Трагедія сталася напередодні. Тіло хлопчика та поранену жінку виявили поліцейські, коли батько дитини звернувся до поліції.
58-річний батько — громадянин Італії. Він повинен був забрати сина від колишньої дружини близько 21:00, але не зміг додзвонитися ані до дитини, ані до матері.
Поліцейські разом із пожежниками увійшли до помешкання та виявили хлопчика мертвим. Поруч лежала його мати з перерізаними венами.
Жінку негайно госпіталізували, її життя врятували.
Мер міста Муджа Паоло Полідорі оголосив жалобу у зв’язку із трагедією.
За його словами, родина перебувала під наглядом соціальних служб.
Він назвав ситуацію в сім’ї «складною, але не драматичною».
Після розлучення хлопчика виховував батько, однак суд дозволив матері регулярно бачитися з дитиною. У день трагедії, за словами батька, нічого не свідчило про можливу небезпеку.
Вранці 13 листопада суд ухвалив рішення про арешт українки, після чого її перевели до в’язниці Трієста.
