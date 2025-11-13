Українка в Італії убила 9-річного сина і перерізала собі вени: подробиці трагедії

Італійська поліція / © Поліція Італії

Реклама

Італійська поліція заарештувала у місті Муджа 55-річну українку за звинуваченням у вбивстві свого 9-річного сина. Після скоєного жінка намагалася вчинити самогубство, перерізавши собі вени.

Про цей трагічний випадок повідомили в четвер, 13 листопада, в поліції Італії.

Трагедія сталася напередодні. Тіло хлопчика та поранену жінку виявили поліцейські, коли батько дитини звернувся до поліції.

Реклама

58-річний батько — громадянин Італії. Він повинен був забрати сина від колишньої дружини близько 21:00, але не зміг додзвонитися ані до дитини, ані до матері.

Поліцейські разом із пожежниками увійшли до помешкання та виявили хлопчика мертвим. Поруч лежала його мати з перерізаними венами.

Жінку негайно госпіталізували, її життя врятували.

Мер міста Муджа Паоло Полідорі оголосив жалобу у зв’язку із трагедією.

Реклама

За його словами, родина перебувала під наглядом соціальних служб.

Він назвав ситуацію в сім’ї «складною, але не драматичною».

Після розлучення хлопчика виховував батько, однак суд дозволив матері регулярно бачитися з дитиною. У день трагедії, за словами батька, нічого не свідчило про можливу небезпеку.

Вранці 13 листопада суд ухвалив рішення про арешт українки, після чого її перевели до в’язниці Трієста.

Реклама

Нагадаємо, у столиці Ірландії 17-річний український підліток Вадим Давиденко був убитий ножем у спеціалізованому центрі для біженців.