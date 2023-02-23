Українка в Італії виграла в лотерею пів мільйона євро

За кілька хвилин до закриття крамниці жінка придбала лотерейний квиток і це повністю змінило її життя.

50-річна жінка з України, яка працює доглядальницею за людьми похилого віку в італійському місті Авелліно, увечері в середу, 22 лютого, придбала лотерейний квиток у тютюновій крамниці перед самим закриттям. Не відходячи від прилавку вона зішкрябала покриття на квитку і ще довго не могла повірити, що виграла 500 тисяч євро.

Про це повідомляє видання Corriere della Sera.

Власник тютюнової крамниці Еміліано Новієлло розповів, що вже збирався зачинятися, коли зайшла жінка і придбала квиток за 5 євро.

“Вона купила квиток, подряпала його і виграла 500 000 євро. Вона попросила нас перевірити це, щоб отримати підтвердження, що вона виграла цю суму. Офіційно, лотерея виграла! Жінка не могла в це повірити, і після того, як я кілька разів підтвердив їй, що вона виграла, вона поцілувала і обійняла нас! Вона була дуже щаслива", - переповів він обставини учорашнього виграшу, який повністю змінив життя українки.

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За його словами, найбільшим виграшем у його крамниці раніше була сума у 240 тисяч євро з лотерейного квитка вартістю 2 євро.

Нагадаємо, співробітник компанії Amazon зі штату Меріленд двічі поспіль зірвав джекпот. У січні він виграв лотерейний приз у розмірі 30 000 доларів, у лютому - 50 000 доларів.

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