Українка в Осло випадково орендувала квартиру Путіна: який вигляд вона має (фото)

На світлинах, які повинні були ілюструвати стан житла, все виглядало “цивільно”.

Українка на ім’я Ірена під час свого робочого візиту в Осло випадково орендувала квартиру у фаната Путіна.

Про це пише Obozrevatel.

Як стало відомо, жінка орендувала квартиру в центрі столиці Норвегії. Знайшла її на одній з популярних платформ з пошуку житла. На світлинах, які повинні були ілюструвати стан житла, все виглядало “цивільно”. Проте коли жінка потрапила всередину помешкання, все виявилося зовсім інакше.

Фото: Обозреватель

В квартирі вона знайшла на підвіконні статуетку Леніна та іншими “атрибутами РФ”.

"Заселилася пізно ввечері, і яке ж було моє здивування, коли я розстелила ліжко, а там постіль з матрьошками. Вранці, заваривши каву та відкривши штори у вітальні, я побачила... Леніна, який дивився на мене з підвіконня у своїй бронзовій скульптурі", – розповіла жінка.

На повідомлення шокованої орендарки власник зухвало не відповідав, що здалося українці дивним і неповажним.

"Напевно, вважав моє питання некоректним, чи що. Але здавати житло з традиційними атрибутами Росії вважаю не лише неправильним, і не тому, що я українка, а тому, що пропагувати культуру агресора, який 1,5 роки веде війну в центрі Європи, є неприпустимим", – висловилася Ірена.

Нагадаємо, що у Фінляндії затриманий один з лідерів неонацистського угрупування "Русич" Петровський, який воював проти України.