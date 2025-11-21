Українка втекла від світу й живе за Полярним колом: відео

Арктика

Українка Надя Очарована розповіла про те, як їй живеться в Арктиці за Полярним колом. Там вона насолоджується природою якомога далі від цивілізації та метушні.

Дівчина стверджує, що знайшла внутрішню рівновагу та спокій. У своєму блозі вона ділиться враженнями від життя без метушні великих міст.

В одному зі своїх відео мандрівниця показала життя у норвезькому хіте — традиційному будиночку, розташованому біля узбережжя.

Дівчина розповіла, як їй там живеться під час полярної ночі.

Життя в Арктиці

«Сонце зайшло лише вчора, тож ми на дуже ранній стадії темного сезону. Зараз ми ще можемо бачити трохи денного світла. Скоро всі дні зіллються в один. Зірки приходять до мене на сніданок, а до часу, коли настає обід, вже зовсім темно», — розповідає вона.

Далі Надія демонструє кадри, відзняті протягом дня.

«Ось це не сонце, а відлуння, — остання частина світла. До кінця місяця ми будемо жити в повній темряві цілодобово. Я намагаюся максимально використати цей час. Він дається, щоб глибоко зануритися в роботу, щоб зовнішні картинки не відволікали від праці. Я обожнюю цей час. Люди їздять на темні ретрити, щоб пізнати себе, а тут сидиш у полярному сяйві безкоштовно», — додає авторка відео.

Життя за Полярним колом / © скриншот з відео

Що пишуть люди?

У коментарях глядачі почали жартувати. Мовляв, в українських містах також полярна ніч, але з іншої причини.

«А я живу в Дніпрі, і у нас зараз теж полярна ніч. Тільки невідомо, скільки вона буде продовжуватись»;

«Ваші відео дуже цікаві. Завдяки таким блогам можна дізнатись краще світ»;

«Подивитися, напевно, цікаво, але жити ні, таке собі».

