Українка за походженням програла вибори до Палати представників США: хто її випередив

Конгрес США / © Associated Press

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Вікторія Спартц не змогла переобратися до Палати представників США на проміжних виборах 3 листопада. Аналітична служба Decision Desk HQ визначила переможцем у її окрузі демократа Джей Ді Форда після підрахунку понад 95% очікуваних голосів.

Про це пише Укрінформ.

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За даними підрахунку на той момент, Форд набрав 51,79% голосів, а Спартц — 48,21%. Різниця між кандидатами становила трохи більше ніж дев’ять тисяч голосів.

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Спартц працює в Палаті представників із 2021 року. На попередніх виборах 2024 року вона перемогла в цьому окрузі з перевагою у 18,5 відсоткового пункту.

Нагадаємо, що раніше Трамп розкритикував опитування Fox News і образив ведучу в день виборів

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